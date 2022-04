AP: Estrellas de la música regresan a Venezuela tras años de ausencia

El suelo tembló en el instante en que la voz de la estrella de la música mexicana Alejandro Fernández chocó con los vítores ensordecedores de los fanáticos reunidos para su primer concierto en Venezuela en más de una década.

Después de una pausa inicial de sorpresa al ver al artista finalmente subir al escenario, la multitud, con los teléfonos celulares en la mano, se unió a él para cantar «Sin Tantita Pena» – «Sin demasiada lástima».

“Es hermoso estar en Venezuela”, dijo ante los gritos y silbidos de la audiencia que agotó las entradas, algunos de los cuales habían pedido préstamos para verlo actuar el mes pasado en un teatro con capacidad para 5 mil personas en Caracas, la capital. “Hermosa Venezuela querida que siempre llevo en el corazón”.

Destacados artistas regresan este año a los escenarios del país después de dejarlo fuera de giras durante años. El grupo vocal multilingüe Il Divo y la cantautora ganadora del Grammy Latino Kany García se encuentran entre los que tienen conciertos programados.

Y con precios de boletos que van desde 55 dólares hasta más de 600, los eventos son símbolos de gran desigualdad en una nación empobrecida.

La crisis evoca la nostalgia “conciertera”

Superestrellas como los Backstreet Boys una vez atrajeron a los fanáticos a dormir fuera de un estadio de Caracas durante días mientras hacían fila para comprar boletos. Guns N’ Roses y Shakira llegaron a la ciudad. Lo mismo hizo Juanes, cuya gira de 2008 incluyó varias ciudades de Venezuela.

Los grandes conciertos, sin embargo, se volvieron más esporádicos a partir de 2010. Desaparecieron casi por completo unos años más tarde cuando el país cayó en una crisis política, social y económica que eliminó empleos incluso cuando la inflación colapsó el poder adquisitivo de millones.

Hoy en día, alrededor de las tres cuartas partes de la población de Venezuela aún vive con menos de $1,90 al día, considerado el estándar internacional de pobreza extrema. Pero para aquellos que han encontrado buenos trabajos en el sector privado, ingresaron a la economía informal o tienen un negocio, particularmente en Caracas, las cosas están mejorando.

El cambio se debe en parte a la decisión del gobierno de renunciar a sus largos y complicados esfuerzos para restringir las transacciones en dólares estadounidenses a favor del bolívar local, cuyo valor ha sido borrado por la inflación.

Con recursos de nuevo

Eso significa que los promotores una vez más sienten que las personas tienen dinero para gastar en música, y las reglas modificadas hacen posible nuevamente financiar los eventos.

“Van a reservar ciudades y lugares en función de los lugares que podrían vender”, dijo Jeffrey Dorenfeld, profesor de industria musical en Berklee College of Music en Boston. “Los artistas no van a querer jugar a las medias casas. No les gusta ver sillas vacías. El objetivo es llenar la sala de asistencia paga”.

El administrador de empresas Edgar Villanueva asistió al concierto de Fernández con su esposa, dos hijas y un yerno. Una de sus hijas se había enterado del concierto por Instagram e inmediatamente compró las entradas.

Un buen rato a pesar del costo

Mientras esperaba para entrar al teatro, Villanueva reconoció los desafíos de su país, pero dijo que no es un político y que simplemente quería pasar un buen rato con su familia. Esperaban que Fernández cantara «A Qué Sabe El Olvido» – «Cuál es el sabor de ser olvidado».

“Bueno, decidimos abordar nuestros propios problemas y, de vez en cuando, nos reunimos como familia y decimos disfrutemos este concierto”, dijo Villanueva. “Siempre hemos sido fans de Alejandro. Nos apasionan sus canciones”.

Una fan igualmente entusiasta, Mileydi Villamizar, vino con amigos que eran todo sonrisas mientras hacían fila. Le encanta la música en vivo y, antes de la crisis, asistía a conciertos aproximadamente cada dos meses.

Llegar a este no fue tan fácil.

“Sí, es caro. Hay una parte de la población que todavía se lo puede permitir, y hay otra que, como nosotros, ha tenido que juntarse y hasta conseguir un préstamo”, dijo Villamizar, quien pagó alrededor de 75 dólares por su boleto. “Hace muchos años que no nos toman en cuenta para conciertos ni nada por el estilo, así que el que pueda darse el gusto lo hará”.

Ella espera ver a los Backstreet Boys regresar a Venezuela algún día. La banda de rock mexicana Maná también está en su lista.

El dólar manda en la economía local

En estos días, más del 60% de las transacciones en Venezuela son en dólares estadounidenses. Así que los empleados del sector público, a quienes se les paga en bolívares locales, están luchando. Su salario mínimo mensual aumentó de alrededor de 2 dólares a alrededor de 30 el mes pasado, pero eso aún no es suficiente para comprar comestibles y la inflación, aunque más lenta, todavía lo erosiona constantemente.

El cambio de política monetaria también ha ayudado a hacer realidad los conciertos al hacer posible que los promotores obtengan nuevamente los dólares necesarios para pagar a los artistas.

El gobierno solía subsidiar las tasas de cambio oficiales con los ingresos del petróleo, pero se volvió cada vez más difícil para los promotores de conciertos obtener dólares a una tasa preferencial cuando los ingresos del estado comenzaron a colapsar con la crisis económica alrededor de 2012-2013, dijo Asdrubal Oliveros, socio gerente de la firma Ecoanalítica con sede en Caracas.

“Entonces, es un proceso que comenzó incluso antes de la hiperinflación y tiene más que ver con la desaparición paulatina del subsidio cambiario”, agregó.

Todavía queda dinero qué gastar

Ahora, claramente algunos venezolanos, al menos, todavía tienen dinero para gastar.

En el concierto de Fernández, una botella de whisky Johnnie Walker Blue Label costaba 500 dólares, mientras que los más ahorrativos podían gastar 180 en un Buchanan’s Special Reserve. Una hamburguesa cuesta 10 y el agua, dos dólares.

Fernández actuó durante más de dos horas mientras la multitud cantaba canción tras canción. Los que estaban al frente estaban sentados en mesas, mientras que detrás de ellos, en el estacionamiento de un centro comercial, solo había espacio para estar de pie. La gente también miraba desde las ventanas de los edificios de oficinas cercanos.

Durante el concierto, un fan se acercó para entregarle un rosario a Fernández, tal vez un símbolo de la alegría que muchos sintieron por el regreso de los músicos.

“Nos habían abandonado”, dijo Villamizar.

Con información de The Associated Press, AP.