En un presunto enfrentamiento con funcionarios de las FAES-PNB fue asesinado Misael Enrique Flores Díaz, de 23 años, en una vivienda multifamiliar ubicada en el sector Las Filas, de El Cementerio, parroqui a Santa Rosalía.

Misael era vendedor ambulante de productos de limpieza, tenía apenas 15 días de haber alquilado en una habitación, y sus familiares piensan que lo confundieron los funcionarios que ingresaron a las 6:05 de la mañana del lunes.

Anteriormente Misael vivía con su madre en el sector La Vuelta de la Chevrolet, carretera vieja Caracas- La Guaira, pero conoció a una muchacha y decidió independizarse.

Los familiares se enteraron de lo sucedido a traves de facebook, y acudieron a la morgue de Bello Monte, donde el cuerpo fue ingresado el martes.

Este viernes el cadáver no había sido retirado porque el Fiscal del Ministerio Público no acudió ni miércoles ni jueves, para presenciar el reconocimiento post morten y la autopsia.

Su tío José Martínez informó que Misael era hijo único, no dejó hijos y nunca estuvo detenido.

De acuerdo con versiones extraoficiales, en esa casa estuvieron alquilados unos delincuentes, que se mudaron hace algún tiempo.

Es la segunda perdida que tiene la familia. Hace tres años mataron a Eliecer Martínez (16), hijo de José Martínez, en las residencias Ciudad Tiuna. Los responsables eran delincuentes comunes y hay cinco presos. Otros tres estan en fuga y presumen que huyeron a Colombia.