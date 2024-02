'Barbie' y 'Oppenheimer' se evitarán en unos atípicos premios del Sindicato de Guionistas

Los fenómenos de taquilla ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’, que han acaparado gran parte de la atención mediática durante esta temporada de premios de cine, no se enfrentarán directamente en la 76 edición de los galardones que concede el Sindicato de Guionistas de EE.UU. (WGA, en inglés).

La organización desveló este miércoles sus producciones nominadas y, al contrario de la decisión de otros premios como los propios Óscar, han decidido considerar a ‘Barbie’ dentro de la categoría de mejor guion original, mientras que ‘Oppenheimer’ se mantiene como hasta ahora en el apartado de mejor guion adaptado.

El filme sobre la muñeca de Mattel -escrito por Greta Gerwig y Noah Baumbach- se medirá finalmente a ‘Air’, cuyo guion es obra de Alex Convery; ‘The Holdovers’ (‘Los que se quedan’, en español), de David Hemingson; ‘May December’, de Samy Burch y Alex Mechanik; y ‘Past Lives’ (‘Vidas Pasadas’), de Celine Song.

‘Oppenheimer’, basada en el libro ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’, tratará de imponerse a ‘American Fiction’, ‘Are You There God? It’s Me, Margaret’, ‘Killers of the Flower Moon’ (‘Los asesinos de la luna’) y a ‘Nyad’.

Se trata de una entrega de los premios del Sindicato de Guionistas de EE.UU., que cada año condecoran a los mejores escritores de cine y televisión, particularmente inusual debido al impacto de las huelgas de Hollywood en el sector, lo que provocó que de forma excepcional la gala se celebre el 14 de abril en vez del 10 de febrero, como esta previsto.

Las nominaciones de los premios WGA, que puntualmente se van a desarrollar después de la ceremonia de los Óscar estipulada para el 10 de marzo, dejaron pocas sorpresas en sus apartados televisivos, con ‘Succession’ y ‘The Bear’ (‘El Oso’) como rivales a batir en drama y comedia, respectivamente.

El apartado de mejor guión en serie dramática lo completan ‘The Crown’, ‘The Curse’, ‘The Diplomat’ y ‘The Last of Us’, la mayoría de las cuales ya han configurado la terna de candidatas en el resto de galardones televisivos de este curso.

Por su parte, ‘Abbott Elementary’ (‘Colegio Abbott’), ‘Barry’, ‘Jury Duty’ y ‘Only Murders in the Building’ (‘Solo Asesinatos en el edificio’) integran la lista de series de comedia con mejor guion.

La exitosa ‘Beef’ (‘Bronca’) tratará de prolongar su idilio con esta temporada de premios en los WGA Awards, como se les conoce en inglés, que también han contemplado para este apartado a ‘A Murder at the End of the World’, ‘Daisy Jones & The Six’ (‘Todos quieren a Daisy Jones’), ‘Fargo’ y ‘Lessons in Chemistry’ (‘Cocina con Química’).

WGA se mantuvo en huelga contra los grandes estudios y plataformas de ‘streaming’ para mejorar sus condiciones laborales durante 148 días, concretamente desde el 2 de mayo al pasado 27 de septiembre, cuando llegó a un acuerdo con su contraparte para firmar un nuevo convenio colectivo que los ha vinculado los próximos tres años.

La idea del sindicato era que los guionistas contaran con un margen mayor para presentar sus proyectos cinematográficos o televisivos de cara a una edición que volverá a realizarse de manera simultánea con una ceremonia en Los Ángeles y otra en Nueva York.

