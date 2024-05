El presidente de EE.UU., Joe Biden, arremetió este martes contra su antecesor y futuro rival en las elecciones de noviembre, Donald Trump, por un video compartido en redes sociales que hacía referencia a un «reich (reino) unificado».

El mandatario criticó a Trump por la grabación publicada el lunes por la noche y posteriormente retirada, en la que se incluían supuestos titulares que pronosticaban un «reich unificado» si el republicano lograba la victoria en los comicios.

«Este es el lenguaje de Hitler, no el de Estados Unidos», afirmó Biden en un video difundido en su cuenta personal de la red social X, en el que aparece reaccionando con un «wow» al video.

Donald Trump posted an ad echoing the language of Nazi Germany.

He only cares about holding on to power.

I care about you. pic.twitter.com/XSmGKaQhJ1

— Joe Biden (@JoeBiden) May 21, 2024