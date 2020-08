Carabobeños se aferran a la esperanza mientras hacen cola para echar gasolina

Equipar de gasolina el tanque del vehículo era un procedimiento que tomaba menos de 10 minutos, pero ahora, los conductores deben disponer de más de 24 horas para cargar al menos 30 litros de combustible.

Desde hace más de tres semanas cuando se agudizó la escasez de gasolina en la región, los carabobeños pasan sus días y noches en kilométricas filas en las afueras de las estaciones de servicio.

Sin embargo, eso no garantiza que puedan cumplir con el objetivo. Rafael Meléndez se incorporó a la cola en la E/S Michelena, Valencia, este lunes a las 10:00 de la mañana y luego de 27 horas, no había podido cargar el tanque de su vehículo. “Nos dijeron que se acabó la gasolina pero nosotros nos vamos a quedar un rato más a ver qué pasa”.

Meléndez se aferraba a la fe mientras esperaba que retomaran el despacho porque de lo contrario, perdería sus horas en fila debido a que en esa estación atienden por terminal de número de placa. El miércoles le corresponde al número 3 y 4 y la placa de Meléndez termina en 1 y 2. “Si nos dicen que no van a seguir surtiendo, ya tendré que esperar otra semana”.

E/S cerradas

En la Gran Valencia imperan las estaciones de servicio cerradas. En horas de la tarde de este martes no había gasolina en la E/S Lara 2 en Valencia, solo estaban surtiendo gas vehícular.

En Naguanagua el panorama fue similar en las E/S Naguanagua y Paramacay: largas filas e vehículos con la esperanza de que llegara la gandola cisterna con combustible para que iniciara el despacho, pero hasta pasada la 1:30 de la tarde eso no ocurrió.

En la E/S Santa Ana los usuarios se organizan por listas de espera. Una señora que prefirió no ser identificada indicó que se anotó en una de esas listas el domingo 23 de agosto y le indicaron que si despachaban gasolina todos los días, ella estaría surtiendo el miércoles.

Pero la realidad es otra. El lunes no suministraron combustible y hasta la tarde de este martes, tampoco. “Solo me queda seguir esperando, no hay de otra”.

