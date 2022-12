Cardenales de Lara se repuso a un deficit de cuatro carreras y terminó venciendo el sábado 8-6 a las Águilas del Zulia, en el estadio Luis Aparicio «el Grande» de Maracaibo. Fue el primero de una serie a tres encuentros que continua este domingo.



Los rapaces madrugaron al abridor Luis Lugo con cuatro carreras en el segundo inning producto de un rodado de Carlos Herrera y sencillos de Bryant Flete y Alí Castillo, reseñó Líder en Deportes.



Pero la ofensiva larense no tardó en responder. Castigaron también al abridor rapaz Francisco Carrillo con cinco carreras en el tercer inning y terminaron ese episodio arriba 6-4. Odúbel Herrera, Andrés Giménez y Javier Sanoja comandaron esa reacción.



El Zulia descontó con una en la baja de ese tercer episodio tras un error de Hernán Pérez. Parecía que el juego iba a ser un toma y dame, pero finalmente el relevo pudo tomar el control del juego.



Y no fue sino hasta el séptimo cuando Águilas logró empatar a seis con un incogible de Niko Hulsizer.



No obstante, Lara dio la estocada final en el noveno con un doble de Javier Sanoja y un elevado de Jecksson Flores.



La victoria fue para José Adames (1-0), la derrota recayó sobre Andrew Case (0-

1) y el salvamento se lo llevó Vicente Campos.



Con información de liderendeportes.com