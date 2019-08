En el marco de la celebración de las ferias de San Agustín, el alcalde Johan Castañeda presentó el cronograma oficial de las actividades que están pautadas a realizarse en honor al patrono del municipio, que durará todo el mes de agosto y en esta oportunidad incluirá un expo feria industrial y agrícola que mostrará las bondades de la localidad del eje oriental de Carabobo.

Desde la plaza Bolívar del casco central, el alcalde de Guacara explicó que inicia una semana muy significativa para los guacareños en el mes de San Agustín. Castañeda estuvo acompañado por Jorge Miranda, Héctor Arias “Bartolo”, la Belén Esquivel, Rosa Lira, Nelly de Granadillo, Rosa Herrera y las profesoras Sonia de Táriba y Karelys Canelón, quienes participarán en la organización de las fiestas patronales y el cronograma de actividades de San Agustín 2019.

Castañeda agradeció el apoyo de las empresas privadas y públicas presentes en Guacara para lograr que estas ferias de San Agustín 2019 sean realmente inolvidables. Añadió que estas acciones estarán acompañadas de obras de gestión para la mejora de los servicios públicos, tales como vialidad en la entrada de Ciudad Alianza, acueductos, alumbrado público, embellecimiento y desarrollo del boulevard Los Petroglifos alrededor de la plaza Bolívar del centro.

La agenda incluye actividades culturales, recreativas, deportivas, conciertos, maratones para todas las edades. “El guacareño por naturaleza es solidario, es familiar y no debe permitir bajo ningún concepto que se pierda esa esencia de lo que son estas ferias tradicionales que, a pesar de cualquier circunstancia que pueda existir, no podemos permitir que se pierda nuestra identidad y que no se pierda la celebración de nuestro santo patrono San Agustín”.

Las 16 candidatas a reina de las ferias

Durante el encuentro con los medios de comunicación, el burgomaestre presentó oficialmente y colocó las bandas a las 16 candidatas que representarán a sectores emblemáticos de las tres parroquias que integran el municipio y además coloco las bandas que representarán.

Las ferias contarán con el apoyo de los cuerpos de seguridad nacional y regional. “Tendremos una dotación especial que vamos a recibir de parte del Ministerio de Interior y Justicia para la Policía de Guacara, que va a servir para reforzar no sólo las ferias sino también mejorar la seguridad ciudadana para la prevención en todo nuestro municipio”.

Programación de las Ferias

10 de agosto: Inauguración. Actividades deportivas en el campo Isabel de Serven, en Negro Primero

16, 17 y 18 de agosto: Expo Feria Industrial y Agrícola 2019 junto con el Clásico Ciclístico a presentarse en el Centro Cultural La Plazoleta, sector Augusto Malavé Villalba.

22 de agosto: Reencuentro Guacareño, con la presentación de las agrupaciones musicales Los Terrícolas, Los Ángeles Negros y Pasteles Verdes en los espacios de la Plaza Bolívar.

23 de agosto: Elección de la Reina de San Agustín en el Complejo Ferial ubicado en la emblemática avenida Piar, con la participación de Calle Ciega.

25 de agosto: Maratón 15K, Sound Car y presentación de Dj invitados en la avenida Piar

28 de agosto: Presentación de la agrupación Aditus y el cierre de la orquesta Los Melódicos de Renato Capriles. Fuegos artificiales en la plaza Bolívar

30 de agosto: La Voz de San Agustín, con la presentación de agrupaciones locales en la Plaza Bolívar.

30, 31 de agosto y 1 de septiembre: Tardes de Toros Coleados y Amanecer Llanero en la manga de coleo Alejandro“Ñero” Guillen, en la carretera nacional Guacara- San Joaquín.

Nota de prensa