Santiago Joiber sintió miedo de revivir la experiencia de 2019. Cuando se despertó este viernes y se enteró que la falla eléctrica era en la mayoría de los estados del país, no pudo evitar pensar en la pérdida que implicaría para su carnicería.

No cuenta con planta eléctrica porque nunca se imaginó que le sería tan elemental, “y ahorita es imposible comprarla porque son muy costosas”. Por eso su angustia era que se dañara el inventario de carne y pollo que tiene en sus neveras.

Hace más de dos años tuvo que comprar hielo y llevar parte de la mercancía a otro negocio donde les prestaron un espacio, pero no pudo almacenar todo y tuvo pérdidas que no quiere repetir. “Por eso cada vez que se va la luz por más de dos horas solo le pido a Dios que no sea un apagón más prolongado”.

Algo similar sintió la mañana de este viernes Sonia Iza. Ella es encargada de un comercio de venta de víveres, tampoco cuentan con planta eléctrica y no dejaba de pensar en la leche y la charcutería que amerita refrigeración permanente.

“Es alarmante toda esta situación. Cuando se va perdemos refrigeración de la comida, estamos muy afectados… Es difícil, sobre todo en esta semana de trabajo de diciembre, es preocupante”.

Ventas perdidas

La realidad en el negocio del que se encarga José Pirela es muy diferente. Se trata de un establecimiento de autopartes, por lo que la refrigeración no es problema para ellos, pero sí lo es la falta de conectividad.

“Nuestra principal herramienta de cobro es el punto de venta si no tenemos se me caen las ventas”. En ese negocio sí tienen planta eléctrica, pero eso no impide las fallas con la conexión bancaria.

Para surtir de combustible este generador tienen que ir en motos a las estaciones de servicio para llenar los tanques de gasolina, sacarla y echársela a la planta.

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Lorenzo Araujo, aseguró que el mayor inconveniente, en caso un apagón prolongado, sería el combustible por las fallas en el suministro, porque la mayoría del sector cuenta con planta eléctrica.