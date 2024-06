Con motivo del 35 Aniversario de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), se llevó a cabo un encuentro nacional de líderes de Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPD) donde participaron 19 personas en representación de los estados Zulia, Lara, Aragua, Mérida, Guárico, Apure, Lara y Yaracuy.

Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, agradeció a los asistentes el interés en participar en el fortalecimiento de los derechos de la comunidad de sordos en el país.

“En esta oportunidad hemos seguido formando a los líderes y representantes de las OPD en áreas como: derechos humanos, movimientos asociativos, fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, específicamente de OPD”.

Información sobre las leyes referentes a los sordos

Agregó que los asistentes recibieron formación sobre leyes relacionadas a la discapacidad que se discutieron y aprobaron en Venezuela en los últimos tiempos. Algunas como la Ley del Intérprete Público.

“Esta sufrió una modificación a raíz de las recomendaciones del Comité de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, donde Consorven introdujo el Informe Alternativo; también sobre la Ley de los Trabajadores y Trabajadoras con Discapacidad que amplía un poco el marco normativo el acceso a los derechos laborales”.

De Gouveia añadió que durante este encuentro se conversó sobre la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad, “la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional, pero no ha entrado en vigencia porque no está en la Gaceta Oficial. Así mismo, la Ley para las Personas Sordas y con Discapacidad Auditiva, la cual se discutió en consulta pública a nivel nacional, donde muchas de las Organizaciones tuvieron derecho a la participación; sin embargo, sus aportes no fueron aceptados y aún no se ha aprobado en segunda discusión”. Al respecto, se trataron algunos puntos que consideraron como debilidades en esta Ley.

Los presentes también trabajaron el tema de monitoreo de derechos de las personas con discapacidad y mecanismos de incidencia, con el objetivo de que se preparen, fortalezcan y ejerzan el liderazgo como asociaciones o como líderes de los movimientos asociativos en sus comunidades y en los diferentes estados. Esto para garantizar la exigibilidad y el cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas Sordas y con discapacidad en Venezuela.

Exhortan al gobierno venezolano a garantizar sus derechos

Como cierre de esta actividad, hicieron un llamado al Estado venezolano para que sea garante del respeto de los derechos de los sordos en áreas como la comunicación, accesibilidad, participación y no discriminación.

“Solicitamos haya mayor accesibilidad para nosotros en los diferentes espacios de la sociedad. Que se reactive la discusión de la Ley para las Personas Sordas y que se apruebe para nuestro mayor beneficio. Pedimos la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para las Personas con Discapacidad, que se respete el acceso a la comunicación y que se incorporen servicios de interpretación en lengua de señas en los espacios públicos de asistencia en salud, educación. Y no menos importante, pedimos al CNE que haya mayor difusión de la información en formatos accesibles sobre el próximo proceso electoral para ejercer nuestro derecho con total accesibilidad y autonomía”.

Con nota de prensa.

