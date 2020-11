La nota de prensa detalla que el viernes a las 4:00 de la tarde aún no habían recibido la única ración de comida que les suministran. La preocupación de los familiares se acrecienta al ver que en otros centros de reclusión del país ha habido motines por este motivo; sin embargo, no hay respuesta de ningún funcionario.

“En todos los penales hay problemas de la comida, así que hay que hacer algo por Dios, ¿qué vamos a esperar, que pase algo lamentable?”. Los familiares proponen soluciones, una de ellas es que les dejen ingresar la comida para que les alcance por una semana, o les permitan entregarles alimentos para que los presos los cocinen allí mismo.

“Un enfermo de tuberculosis no se va a recuperar si come solo una vez a la semana el único plato de comida que nos dejan ingresar en la visita. Hay otros presos que sus familiares viven en otros estados, y son los que la están pasando peor, pues no tienen quién les lleve comida, de manera que nuestros presos no pueden compartir un poquito de lo que les llevamos, pues apenas les alcanza para comer un día”, sentenciaron los familiares sumamente angustiados por el estado de salud de sus hijos, claman.

Durante la entrega de paquetería, que se realiza los días martes y donde les traen ropa y productos de higiene personal, a veces les mandan pan, galletas o tortas; sin embargo, no se las entregan a sus familiares, se pierden en manos de los custodios, por eso prefieren entregarles personalmente lo que necesitan.

“Meta el ojo y averigüe qué está pasando con la comida en las cárceles del país”, exigieron a la ministra Contreras.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones