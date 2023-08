La cantante venezolana Diana Camayo lanzó su primer mini álbum, compuesto por cinco canciones que se entrelazan entre sí, un proyecto por en el cual estuvo trabajando durante este 2023 con mucha ilusión.

Camayo aseguró que muchas experiencias transformaron su vida en los últimos tiempos, pero en especial este último año ha sido trascendental para ella.

“Dios me mostró el camino a seguir, me tomó cuando yo misma me solté y desde entonces no he descansado en trabajar en un proyecto completamente diferente a lo que alguna vez había proyectado”.

La cantante expresó que darle luz y esperanza a las personas que escuchan su música es su mayor recompensa.

“Motivar a las personas a acercarse a la luz es parte de mi propósito de vida. Me hace feliz poder sembrar un granito de fe en cada persona que conozco, pero la música me permite llegar a más personas y eso, sin duda alguna, es una bendición”.

Con nota de prensa

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos