El presidente del argentino Independiente, Fabián Doman, presentó su renuncia el martes 11 de abril, apenas seis meses después de asumir el cargo, al reconocer la imposibilidad de hacer frente a la «crisis económica, deportiva y judicial» sin «antecedentes» que vive la entidad.

«Es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente. Razón por la cual presento mi renuncia al cargo de Presidente del club», expresó Doman en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El también periodista y conductor de televisión ganó las elecciones del ‘Rojo’ el 2 de octubre de 2022 con más del 70% de los votos, superando a sus competidores Claudio Rudecindo y Javier Mazza, candidato que apoyaba el poderoso sindicalista Hugo Moyano, quien venía presidiendo el club desde 2014.

En su comunicado, Doman, de 58 años, comienza explicando a los hinchas y socios que el club -que acumula nueve partidos consecutivos de liga sin ganar y está en el puesto 25 de la tabla, a solo dos puntos del colista- vive los «peores» tiempos de su historia.

«La crisis económica, deportiva y judicial del club no tiene antecedentes. Ya sabemos de dónde viene. Su profundidad es tan grande que no alcanza con un solo espacio político o un grupo de voluntades. En estos seis meses de gestión hemos logrado muchos aciertos, pero también cometido errores, en el plano económico y en el deportivo», recalca.

Dimite el presidente de Independiente

«Me presenté como candidato a presidente aclarando en cada aparición en los medios que mi gobierno sería de transición, por un solo periodo y por una sola razón: nadie se animaba a enfrentar a Moyano como candidato a presidente. Ya en el club, comenzó a pasar lo peor: la magnitud de la crisis era más grande de lo previsto y por sobre todas las cosas los ingresos económicos mucho menor a los que se presumía», sentencia.

Y reconoce que si bien en estos meses el club canceló deudas por millones de dólares, eso «no alcanza».

En cuanto al plano deportivo, revela que se dio el más malo de los escenarios: «¿Responsables? Todos. Sería muy fácil endilgarles la culpa de todo al plantel profesional. No lo voy a hacer».

«Sin embargo, entiendo que la crisis económica, es mucho más profunda y seria. No se da vuelta solo con victorias deportivas», agrega, para remarcar que tiene la conciencia y manos limpias.

«He dejado mi trabajo por Independiente. Y lo volvería a hacer. Y no hay día del año que no me hayan visto en una instalación del club. He dejado todo y más», señala.

En medio de la mala racha, en los últimos días se viene dando por hecha la contratación del uruguayo Pablo Repetto como nuevo entrenador -en sustitución de Leandro Stillitano, quien dejó el club en marzo-, aunque aún no se ha oficializado su llegada.