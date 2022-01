Un conversatorio fue convocado este miércoles por los directivos magisteriales y docentes del municipio Boconó. La concentración fue en la Casa del Obrero, según fue informado por el Prof. Rubén Rosario, Coordinador Municipal Magisterial del municipio Boconó, quien estuvo acompañado por: Fetramagisterio Suma: Roberth Linares y Prof. Marcos González; Clev: Prof. Eduardo Viera y Prof. Yajaira León; FVM: Prof. Adriana Torres; Sitraenseñanza: Andrés Eloy Zárate y Prof. Zuleima Bastidas; Simprotec: Prof. Yhan Briceño y Prof. Aurelba Gallardo; Silet Fenatev, Prof. Carlos Ruiz y Prof. Melitón Azuaje.

En esta conmemoración y no celebración del Día del Maestro, por los 90 años de la lucha del Magisterio Venezolano, los docentes expresaron la posición que han asumido en relación al proyecto de la III Convención Colectiva Unitaria del personal obrero y docente, que fue introducida por las federaciones nacionales en el mes de diciembre. También cuestionaron el procedimiento como lo realizan las federaciones, o sea, porque no hay una consulta de lo que es el protagonismo de los trabajadores en cuanto a las aspiraciones reales que se tienen.

Expectativa que se incumple

De igual forma, agregaron que no se cumplió la II Convención Colectiva en un 90% no hay seguridad social, por lo que podría estarse generando una expectativa que al final se incumple, porque se firma un acuerdo menoscabando esas condiciones y lo más grave, que es una Convención Colectiva que se hace en base a bolívares devaluados, en una economía que está dolarizada.

«Si decimos que el salario de los diputados de la AN es en extremo grosero, por la cantidad que perciben de 4.800 $ y que cobran mensual, mientras los educadores cobramos en bolívares devaluados, de pobreza y de miseria, que tiene sumido a este importante sector que somos los encargados de formar, por lo que debe ser el sector realmente valorado por una política educativa. Todos saben que el gobierno se encargó de acabar con la educación, de ideologizarla y además de acabar con los programas alimentarios escolares, también acabó con los currículos y con la calidad educativa, que es lo que realmente hace grande las naciones en el mundo entero»

Conmemoraremos y no celebraremos

Respecto a la programación que se cumplirá el sábado 15-E, el Prof. Rosario expresó, en relación a las actividades del aniversario en el caso específico de Boconó, tenemos el día central este sábado 15-E la misa a las 7:00 am en el Santuario Diocesano de San Alejo. Luego en horas de la tarde, hemos previsto un compartir con los educadores del municipio Boconó. Estas actividades las estaremos realizando dentro de las limitaciones que tenemos producto de este modelo de sistema educativo, lo estaremos haciendo, como para no pasar por alto y conmemoraremos, pero no celebraremos el Día del Maestro.