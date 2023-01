El Toulouse ha anunciado la llegada como jugador libre del lateral izquierdo chileno de veinticinco años Gabriel Suazo, quien durante su última etapa jugó en el Colo Colo de su país llegando incluso a ser capitán.

Debutante con la entidad en el 2015, ha disputado desde entonces un total de 122 partidos en los que anotó 7 goles y repartió 10 asistencias, conquistando tres campeonatos nacionales y dos coperos. Además ha sido internacional en 13 ocasiones.

“Estoy muy feliz de unirme a Toulouse. Siempre ha sido un sueño para mí tener la oportunidad de jugar en uno de los campeonatos europeos más grandes y en un equipo así. Es una hermosa ciudad, con una afición increíble, estoy muy feliz de estar aquí y espero poder darle el máximo al equipo. Fui capitán en Colo-Colo, que es el equipo más popular de Chile. Así que voy a tratar de traer a Francia todo lo que aprendí allí”, dijo tras anunciarse la noticia.

“Siempre aprendí a ganar en Chile, está anclado en mi mentalidad y sé que aquí me servirá. Quiero ganar cada partido que juego. Lo que puedo prometer al club y a la afición es que nunca me rendiré y lo dejaré todo en el campo. Es algo que me caracteriza y que espero mostrar de la mejor manera, en cada partido”, añadió.