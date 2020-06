Es obvio que no habrá elecciones competitivas en Venezuela por ahora y

ninguno de los intentos que se hacen en este momento para buscar el

nombramiento de un Consejo Nacional Electoral equilibrado cambiará esa

realidad. Pero también es evidente que el gobierno avanzará con el proceso

electoral parlamentario, llueve, truene o relampaguee.

Las razones me lucen claras: por una parte, es el mecanismo natural de la revolución para reducir la potencia simbólica de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, dado

que incluso en el escenario, muy probable, de que esa elección no sirva para

legitimar algún cambio y no sea reconocida por quienes hoy no reconocen a

Maduro como presidente legítimo, el cruce por la frontera de tiempo

constitucional de permanencia del parlamento elegido, sin ser religitimado por

una nueva elección sino por “default” reducirá, sin lugar a dudas, su potencia y

conexión popular y su simbología de legitimidad, algo que caerá en barrena

con el tiempo, sin elecciones justas.

Pero además, esta elección es el motivo perfecto del gobierno revolucionario para recrudecer las fracturas internas en la oposición, entre quienes piensan que no hay que participar en algún evento electoral no transparente (bajo el argumento lógico de que esto podría validar la trampa revolucionaria) y quienes creen que hay que ir a las elecciones en

cualquier condición, no porque piensen que la pueden ganar de manera

directa, sino porque sirven como mecanismo de movilización social y

articulación institucional de los partidos para crear un “momentum” de lucha por

el cambio, en el caso de que la oposición este dispuesta a canalizar la energía

que se desprenda de un intento de fraude y bloqueo frente a la clara mayoria

del país que manifiesta electoralmente su deseo de cambio.

Es la lucha de dos formas de pensamiento, con argumentos válidos cada una

de ellas, entre quienes creen que se debe batallar en cualquier tablero,

incluyendo una mala elección (como Toledo en Perú o la reciente lucha de la

oposición boliviana), frente a quienes piensan que hay que conseguir primero

las condiciones de transparencia y democracia para poder participar en un

evento electoral.

El debate relevante ya no es si habrá condiciones electorales adecuadas para

ir a las parlamentarias, porque doy por descontado que la respuesta es un

rotundo no, sino entender cual es la respuesta inteligente que tendrá la

oposición ante esa realidad concreta.

La clave no es si participa o no en esas elecciones, sino qué piensa hacer con

cualquier decisión que tome, ojalá producto de una decisión unitaria. Si la

respuesta es nada…nada conseguirá, como no consiguió antes: 1) votando en

eventos electorales y frustrándose por el resultado sesgado, pero sin

capitalizar la energía de ese voto para construir un momento de presión y lucha

y sólo quedandose con la idea de que no vale la pena votar y pulverizando a

los promotores de la elección o 2) absteniéndose y celebrando el símbolo de

esa abstención rascándose la barriga en el sofá y regodándose de su “éxito”

abstencionista, mientras perdía más y más espacios políticos de lucha.

¿Qué quien va a producir los cambios en Venezuela? La respuesta me resulta

evidente. Solo podrán hacerlo los propios venezolanos, con una estrategia

inteligente, que incluya jugar en todos los tableros, pues esto no se trata de

pedir al gobierno que se vaya “por el país” (y te tire otra trompetilla) sino de

construir una real fuerza de presión para que le sea imposible no negociar

cambios. Y esto no tiene nada tiene que ver con los haters de las redes

sociales, ni con las amenazas, tan rimbombantes como incumplibles, ni con

ladridos de perro echado…desde lejos.

