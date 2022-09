Tenía dos años de egresado de la Escuela de Artes Plástica Arturo Michelena en Valencia, cuando Gabriel Bozzone decidió presentar su trabajo para convertirse en el caricaturista de El Carabobeño. Este venezolano que enfrenta su propia crisis estaba decidido.

Lo recurda con claridad: “Uno tiene que acostumbrarse trabajar a un ritmo totalmente diferente al mundo de las artes plásticas, que es lento, dependes de la musa, te tomas tu tiempo. Con el diario aprendí a trabajar en el menor tiempo posible e ir mejorando la calidad para hacer valer la oportunidad que me dieron en aquel momento, hace ya 17 años”.

Lo afirma con contudencia: En el Diario El Carabobeño me formé como artista, como una persona útil en el campo de las artes

¿Cómo viviste la experiencia en El Carabobeño hasta el cierre de su versión impresa?

-Poco antes de que eso ocurriera ya estaba la pagina web y las redes sociales agarrando muchísima fuerza. Lo que quiere decir que la rutina de mi trabajo no cambió mucho, ya estaba entregando las caricaturas en digital. ¡Claro. el impacto social no era el mismo que cuando salía la versión impresa. Nos tocó recuperar ese espacio perdido.

Una caricatura representa una manera de ver la realidad ¿Cambia al pasar a lo digital en un mundo globalizado? ¿Amplía tus horizontes económicos para superar tu propia crisis?

-Jajaja….como sabes Dhameliz..Jajaja.. A través de las publicaciones impresas de El Carabobeño mi trabajo se comenzó a conocer. Me llamaban para pedirme ilustraciones, dibujos, propuestas gráficas y así fui enfrentando mi propia crisis.

El Carabobeño me ayudó a ampliar el enfoque en torno a las personas y los problemas de Venezuela. La caricatura ya no era igual en un país polarizado en sectores distintos y me tocó adaptarme. Comprender que había mucha diversidad de pensamiento para tratar de abarcar todos los enfoques del tema, la controversia. Antes la caricatura era más universal, luego se transformó, se volvió mas madura e interesante.

Venezuela estaba madurando. Todavía está en un proceso de maduración impresionante, entonces la caricatura se tuvo que adaptar a ese cambio. Nos tocó competir con ese caricaturista que solo estaba en el mundo digital, que no enfrentaba la responsabilidad de trabajar en un medio de comunicación. ¿Cómo hacíamos para mantener la calidad del trabajo y competir? Esos retos se mantienen hoy.

¿Tuviste que cambiar unas palabras por otras para que tus caricaturas se entendieran mejor en un mundo global?

-Hay mucho interés por Venezuela y la caricatura venezolana se volvio muy universal. Por eso no ha sido difícil que la caricatura tenga impacto en otros países que están pasando por situaciones parecidas.

Estamos compartiendo el 89 aniversario de El Carabobeño un medio que sigue resistiendo la censura, luchando sin descanso por informar, defendiendo la libertad de expresión con optimismo, contando la historia de venezolanos que luchan por superar su propia crisis ¿Cuál es la visión positiva que nos regalaría Bozzone?

-La cariatura permanece presente para que El Carabobeño siga ganando esa batalla de la información frente a la desinformación. No nos acobardamos. Permanecemos aquí mejorando la calidad de la caricatura, ampliando los medios digitales de difusión.

Yo comencé en tinta, ahora la caricatura es multimedia. Utilizamos cuatro y cinco software para poder hacerlas… La batalla continua. “Mientras la caricatura siga criticando es porque todavía no nos hemos rendido y tenemos la disposición de seguir “.

Agradecimos a Bozzone por el encuentro

-Gracias por pensar en mi cuando hablan de los venezolanos en crisis, respondió riéndose. Las carcajadas cerraron el encuentro.