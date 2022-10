Este domingo inician festividades de Nuestra Señora del Socorro en la Catedral de Valencia

Este domingo 30 de octubre, a las 10 a.m., inician las festividades en honor a Nuestra Señora del Socorro 2022, en la Catedral de Valencia, con el pregón que estará a cargo del padre Alfredo Fermín y la Misa Criolla, cuyo programa contempla la tradicional procesión al concluir los actos solemnes en el Fórum.

La presentación del programa de las fiestas se hizo durante la acostumbrada rueda de prensa, presidida por el padre Pedro De Freitas, párroco de la Catedral de Valencia, acompañado de Marina Giménez de Bencomo, presidenta de la Cofradía Nuestra Señora del Socorro; Ana Virginia Oviedo, directora del Orfeón de la UC y del Coro Arquidiócesano, y la periodista Charito Rojas, coordinadora de prensa de las festividades en honor a la patrona.

El padre Pedro De Freitas anunció que el programa está estructurado como todos los años, inaugurándose el último domingo del mes de octubre, tiene como centro el 13 de noviembre, y concluye el domingo siguiente.

Precisó que se inauguran con la lectura del Pregón de las Fiestas, a las 10 a.m., que es un ejercicio tradicional de anuncio de las festividades, y el pregonero se elige todos los años como una manera de honrar a la Virgen, y es una deferencia a quien es elegido. “Este año, el pregonero será el padre Alfredo Fermín, párroco de La Asunción y Santa Rita de El Trigal, quien fue rector del Seminario Nuestra Señora del Socorro y es Doctor en Teología Bíblica”.

A las 10:30 a.m. será la celebración de la Santa Misa, la cual tiene como característica que en ella se utilizan los ritmos de la Misa Criolla o Rociera.

Besamanos con bioseguridad

La tradición del Besamanos a Nuestra Señora del Socorro continúa el lunes 31 de octubre hasta el jueves 3 de noviembre, desde las 9:30 a.m. y hasta las 11:30 a.m. en la Catedral de Valencia, recibiendo la visita de personas e instituciones que se acercan esos días para venerar de manera personal a la patrona.

El presbítero explicó que por razones sanitarias y de preservación de la imagen solo se trata de una visita presencial cercana.

El viernes 4 de noviembre hasta el sábado 12, a las 9:45 a.m. se realizará la novena, a cargo de los miembros de la Cofradía Nuestra Señora del Socorro, y a las 10:30 a.m., la celebración de la Santa Misa, por parte de las diferentes parroquias de la Arquidiócesis de Valencia”.

El sábado 5 de noviembre, a las 10:30 a.m. se oficiará la misa por los cofrades y devotos difuntos e incorporación de nuevos miembros de la Cofradía.

El programa continúa el domingo 6 de noviembre con una serie de actividades, incluido un evento cultural en el hotel Hesperia, con la apertura de una exposición pictórica, a las 10:30 a.m., en honor a la Virgen del Socorro, después se ofrecerá un concierto de la Orquesta Sinfónica de Carabobo, y la Caseta de Paco Cabrera para recordar las Ferias de Valencia.

A las 5 p.m. se tendrá una gran eucaristía en la plaza Santa Rosa, donde se celebrará la Misa del Sur con la imagen de la Virgen del Socorro, y la encargada de llevarla a cabo es la parroquia de Santa Rosa, presidida por el padre Máximo Tovar, con el apoyo logístico de la Alcaldía de Valencia.

Vísperas solemnes y día de la patrona

El sábado 12 de noviembre, primeras vísperas solemnes, se realizará la novena a las 3:30 p.m., y se oficiará la santa misa a las 4:00 p.m. a cargo del Seminario Arquidiócesano Nuestra Señora del Socorro.

El domingo 13 de noviembre, día de la solemnidad de Nuestra Señora del Socorro, a las 8:00 a.m. se oficiará la santa misa a cargo del presbítero Pedro De Freitas en la Catedral de Valencia, y a las 9:00 a.m. será el traslado de la venerable imagen de Nuestra Señora del Socorro hasta el Fórum de Valencia, donde a las 10:00 a.m. se realizará la misa solemne.

“El 13 de noviembre nuestra Arquidiócesis cierra la celebración del centenario de su creación, por lo que seguramente vamos a tener una gran afluencia de fieles. Pero toda la logística está preparada, contamos con el apoyo de organismos públicos y privados, comenzando por el mismo Fórum que generosamente nos cede sus instalaciones para esa gran celebración”, señaló el padre De Freitas.

La procesión

Al concluir la celebración eucarística, la imagen de la Virgen del Socorro será llevada en procesión, y este año también será multitudinaria porque en ella participarán no solo grupos parroquiales sino también los colegios tanto públicos como privados de nuestra ciudad.

El padre Pedro De Freitas señaló que dado que la Expo Valencia se estará celebrando para ese día, la procesión se desviará por la avenida Cedeño hasta la calle Anzoátegui, allí bajará hasta la calle Colombia, desde donde descenderá hasta llegar a la Catedral. Adelantó que a la altura del boulevard peatonal del beato José Gregorio Hernández la virgen recibirá varios homenajes hasta llegar a la Catedral.

A las 4:00 pm se realizará la última celebración eucarística de presentación y bendición de niños, presidida por el presbítero Rafael Paredes, actual Vicerrector Académico del Seminario Nuestra Señora del Socorro.

Las festividades se clausuran el domingo 20 de noviembre con la celebración de la Misa Rociera, a las 10:30 a.m. en la Catedral de Valencia, con cantos para esta ocasión.

Atavíos de la Virgen

Por su parte, Marina Giménez de Bencomo, señaló que la Virgen del Socorro lucirá para este domingo con la celebración de la Misa Criolla el traje de las Rosas, que estrenó en 2016 con motivo de los 400 años de la creación de la Cofradía Nuestra Señora del Socorro. Adelantó que para el 13 de noviembre vestirá otro hermoso manto que llevará los siete escudos de los obispos que han sido pastores de nuestra Iglesia de Valencia.

Ana Virginia Oviedo se refirió a la parte musical que tendrá las festividades y adelantó que será un año de muchas sorpresas, puesto que la Arquidiócesis también está cumpliendo cien años. “En una de las cosas que nos hemos preocupado en cuanto a la cultura y la música es por realzar a los compositores que tenemos”, recalcó.

El padre Pedro De Freitas tuvo palabras de reconocimiento a la Alcaldía de Valencia, de la cual dijo que ha sido decisiva en el apoyo para llevar a cabo estas festividades.

