Prensa Trotamundos BBC

Ante otro encuentro para el recuerdo, Trotamundos BBC materializó su triunfo once de la temporada 2017, en el segundo encuentro de la serie frente a Gigantes de Guayana (85-86). Carlos Powell no dudó en convertirse nuevamente en la figura del Expreso Azul y paralizar los ataques locales en el Gimnasio Hermanas González de Puerto Ordaz.

El nativo de Carolina del Sur fue la guía ofensiva del grupo dirigido por Rubén Magnano, al convertirse en su máximo anotador con 37 unidades, 5 rebotes y 6 asistencias, quien tomó la batuta en los últimos parciales del compromiso. Josh Powell también aportó para la causa azul, al conseguir 18 tantos, 7 rebotes y 4 asistencias, de la misma forma que Dwight Lewis Padrón con 17 puntos, 3 capturas y 3 asistencias.

“Sabía que tenía que ayudar al equipo y tomé la responsabilidad en los momentos decisivos del juego. Algo que me encanta y porque me da la confianza para asumir esas circunstancias del encuentro”, fueron las palabras del ala-pívot norteamericano. C. Powell puso punto final a un intenso cuarto parcial, previo a un triple de Alex Morillo restando 33 segundos.

Por el equipo coloso, el estadounidense Ricky Tarrant sacó la cara por su combinado con 27 unidades, acompañado del otro foráneo Quinnel Brown con 26 tantos a favor de la casa. Gigantes dominó la primera mitad del encuentro gracias a la destacada actuación de su importación, para irse al descanso con ventaja en el marcador 47-38 y extender la diferencia para el siguiente parcial (65-57).

El sucrense Anthony Pérez salió del compromiso por un traumatismo a nivel del codo derecho y traumatismo en región lumbar derecho, quien estará en tratamiento analgésico, antiflamatorio y fisioterapia, según Luis Calderón (médico del equipo).

“La evolución de David Cubillán ha sido satisfactoria de la infección de partes blandas a nivel de la pierna derecha y se mantiene en tratamiento con antibióticoterapia, a la espera se sume al grupo lo antes posible”, destacó Calderón en relación al estado del piloto zuliano.

Con este resultado, Trotamundos BBC viajará a la Isla de Margarita con registro de 11-7 en la Conferencia Occidental.