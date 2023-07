Jhoalys Siverio/Crónica Uno

La última vez que Marialvis Guerra vio a su esposo Bladimir Josué Tremaria, presidente de la Federación Única de Trabajadores del estado Bolívar (Futseb), fue la noche del 7 de julio. El dirigente del sector construcción acudió a una actividad deportiva en el sector de Vista al Sol, en San Félix.

La información es que al dirigente de Futseb lo detuvieron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando salía de ese evento deportivo .

Posteriormente, lo trasladaron a Caracas. Sin embargo, tal como pasó con los sidoristas Leonardo Azócar y Daniel Romero, van más de 12 días sin que familiares y allegados tengan certeza de ello. Hasta ahora no han tenido comunicación con él y ninguna autoridad confirma.

Miembros de Futseb y familiares de Tremaria marcharon hasta la Fiscalía en Puerto Ordaz para exigir una fe de vida de Bladimir Josué Tremaria.

“Pedimos respuestas de parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, que ayude a mi esposo, un hombre ejemplar, siempre en pro del proceso revolucionario (…) Quiero tener una respuesta de él. Estuve 10 días en Caracas, donde no me dieron ninguna respuesta. No tengo una respuesta oficial de ningún organismo competente”, expuso Guerra.

Si bien en Caracas, en la sede en Boleíta, le han recibido todos los artículos que lleva a su esposo, todavía no le consta que esté recluido allí.

«Me dijeron que él está en un proceso de investigación. Pero todavía no hay un organismo que se haya pronunciado y me haya dado a mí y a mis hijas una respuesta sobre el paradero de su padre”, reiteró.

Fe de vida

Asdrúbal López, miembro de Futseb, calificó de injusta la detención de Tremaria. En ese sentido, solicitó al Ejecutivo Nacional revisar las medidas de justicia hacia el movimiento obrero.

«Le pedimos rectificación. Rectifique las políticas represivas contra el movimiento sindical del estado Bolívar. Para nada eso le va a traer beneficio al proceso revolucionario”, agregó López.

El dirigente de Futseb denunció el caso de Tremaria como una desaparición. “Está desaparecido. No se ha visto una vocería oficial que hable de su detención (…) estamos presionando con los abogados para poder ver y tener una fe de vida de Josué Tremaria”.

Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, estas ocurren cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales, o por grupos organizados que actúan en nombre del gobierno, y luego se niegan a indicar su paradero o a confirmar que está detenida.

La lucha de la construcción

En marzo de este año, en el contexto de las detenciones por corrupción en Pdvsa, el presidente de Futseb lideró movilizaciones en Ciudad Guayana hasta la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Exigió al presidente Nicolás Maduro que las investigaciones del operativo “Caiga quien Caiga”, se extendiera hasta la CVG y sus empresas tuteladas.

«Exigimos que se le meta un ojo a la Corporación Venezolana de Guayana para ver qué pasa con el atropello de los líderes de esta empresa en contra de los trabajadores”, declaró Tremaria el 22 de marzo en una movilización a las afueras de la CVG. Allí también participaron sidoristas como Daniel Romero y Leonardo Azócar, actualmente detenidos en Caracas por la Dgcim.

Con Tremaria son tres los dirigentes sindicales ligados al oficialismo que permanecen detenidos luego de liderar protestas laborales. Además, estas aprehensiones violan el debido proceso y, por los días de incomunicación, adquieren carácter de desaparición forzosa.

En una rueda de prensa ofrecida el pasado 12 de julio, Asdrúbal López comentó que el Ministerio Público presuntamente imputa a Tremaría cuatro delitos. Estos serían: conspiración, tráfico de material estratégico, asociación para delinquir y encubrimiento.

