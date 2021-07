VOA: Foro Cívico pide ver las elecciones como “oportunidad a aprovechar”

Las elecciones regionales del 21 de noviembre próximo y el proceso de negociación que se prevé entre las partes representan “oportunidades” para el proceso de salida a la crisis que atraviesa el país, señalaron representantes de la sociedad civil venezolana agrupada en Foro Cívico de Venezuela, de visita en la capital estadounidense a invitación de los organismos Washington Office on Latin America (WOLA) y U.S. Institute of Peace (USIP).

Reseña la web de la Voz de América que Deborah Van Berkel, presidenta de la organización Sinergia, explicó que desde su creación, el foro ha planteado “la necesidad de diálogo y negociación para la salida a la crisis venezolana”, lo que no significa obviar violaciones de derechos humanos o la situación humanitaria venezolana.

Agregó que se necesita “construir capacidades para recuperar las dinámicas democráticas en Venezuela”, por lo que tanto las elecciones regionales como los procesos de negociación deben verse como oportunidades”.

Sobre las elecciones convocadas, indicó que se tratan de una ocasión para crear “condiciones y capacidades en un proceso de restitución democrática” y para que los ciudadanos “demuestren su capacidad de exigir y ejercer transparencia, organización y exigencia al liderazgo político”.

Devolver significado al diálogo

Por su parte, Beatriz Borges, directora del Centro para la Justicia y Paz (CEPAZ), explicó que desde esa organización de la sociedad civil que representa Foro Cívico buscan devolverle el significado a la palabra “diálogo” y que su visión pasa por una “construcción progresiva” de capacidades.

“Tanto las elecciones regionales como los procesos de negociación deben verse como oportunidades (…) Nosotros no quisiéramos ver (…) que estas conversaciones sobre negociación y esta elección regional del 21 de noviembre sean oportunidades perdidas, sino que sean oportunidades aprovechadas”, agregó.

Entre tanto Eugenio Martínez, periodista experto en el tema electoral, señaló que la solución se fundamenta “en una resolución política y en una resolución electoral”, pero debe ser “paulatina” y destaca que el 21 de noviembre no puede verse como una “fiesta electoral”, pero sí “como punto de partida para los procesos que van resolver los problemas de los venezolanos”.

Añadió: “El 21 de noviembre va a servir para reagrupar las fuerzas políticas, garantizar unidad, volver a empezar a crear otra vez competencias electorales, volver a crear movilización, volver a generar estructura de unidad dentro de la oposición”.

Mariela Ramírez, portavoz del Movimiento Ciudadano Dale Letra, expuso, entre tanto, que se trataría de un inicio de ese proceso “por etapas” y que desde Foro consideran que para la reinstitucionalización en Venezuela “serán necesarios decenas, cientos, quizás miles de acuerdos en todos los niveles y en todos ámbitos para edificar una nueva democracia”.

“Confianza y cercanía”

Desde toda esta visión que propone Foro Cívico, Van Berkel, de Sinergia, explicó que se requiere del esfuerzo y participación de todos los sectores de Venezuela, pero también de la comunidad internacional, a quienes le pidió “confianza y cercanía” con los actores venezolanos.

“Vemos muy necesaria e importante esa articulación con actores internacionales que puedan apoyar en esta visión y desde esta perspectiva”, agregó.

Más allá de lo electoral, Ramírez, de Dale Letra, destacó el papel en lo humanitario que podría tener la comunidad internacional y cómo la sociedad civil, con toda su experticia, puede servir de “canal”.

Con información de VOA.