Freddy Superlano: la clave no es quien compite con Maduro sino que haya alternativa

Para Superlano, "el imperativo es no dejar al ciudadano sin una opción distinta a la de Maduro en las elecciones del año 2024, o sea, que hay que estar abiertos a todo con tal de que siga adelante la candidatura opositora. Si no es así, no tenemos posibilidades de triunfo", subrayó