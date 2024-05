Carabobo hizo historia una vez más. En esta oportunidad con la incorporación de la primera valenciana a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Se trata de Gerardine Botte, ingeniero químico de la Universidad de Carabobo con grandes logros profesionales fuera del país.

Es por eso que fue nominada por el académico Benjamín Scharifker, doctor en electroquímica, quien calificó su carrera como brillante.

Su propuesta, hecha en 2023, pasó por un proceso de evaluación para ingresar al exclusivo grupo de la Academia de Ciencias y, tras la presentación de su trabajo titulado “Electrolysis of ammonia towards sustainability” (Electrólisis del amoníaco hacia la sostenibilidad), fue oficial su entrada como miembro correspondiente internacional, debido a que su carrera se ha desarrollado con más fuerza en Estados Unidos.

Pasos que la encaminaron a la Academia de Ciencias

Al momento de su ingreso a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, Botte ya tenía 61 patentes concedidas (21 en los Estados Unidos, 4 en Canadá, 4 en Japón, 5 en China, 1 en Corea y 26 en otros países) y otras 34 patentes pendientes. Más de 200 publicaciones científicas, entre ellas 91 publicaciones en revistas revisadas por pares y cinco capítulos de libros.

Actualmente, es profesora titular en la Universidad Tecnológica de Texas; directora del Centro para el Avance de la Producción Sostenible y Distribuida de Fertilizantes (CASFER); y editora de la Revista de electroquímica aplicada.

La primera valenciana en ingresar a la Academia de Ciencias, próximamente asumirá la presidencia de la Sociedad Electroquímica, organización con más de 120 años de trayectoria que ha tenido entre sus integrantes a más de una docena de recipiendarios de Premios Nobel de Física y Química.

Investigaciones de impacto

Hay datos que mueven las investigaciones de Botte. Uno de ellos es que de todos los fertilizantes que se aplican a las plantas, solo el 20% solamente va la comida, mientras que el restante 80% se pierde afecta al suelo, aire y agua.

“Este tipo de cosas ya nos está tocando la puerta, no lo podemos ignorar”. Por eso trabaja en CASFER de la Universidad Tecnológica de Texas, del cual es fundadora y directora desde septiembre de 2022, en un proyecto de producción de fertilizantes para generar más comida, a través del reciclaje de nitrógeno.

“Tiene como objetivo resolver uno de los problemas más grandes de la humanidad, que es cómo proveemos comida al mundo sin impactar el ambiente y, entonces, estamos desarrollando nuevas tecnologías para la producción de fertilizantes”.

Los resultados expuestos por la miembro correspondiente internacional de la Academia de Ciencias son muy positivos. “Los suelos y las plantas están diciendo que es un fertilizante que tiene un mejor potencial que los fertilizantes inorgánicos, entonces estamos súper emocionados con el trabajo, pero no es solo un trabajo de tecnología es un trabajo de educación, de integración de inclusión empresarial, de políticas de cambios legislativos”.

Botte recordó que cuando estaba en el liceo y tenía 14 años estaba en tendencia la canción “We are the world, we are the children”, cuyo mensaje vincula con lo que hace hoy en día con este proyecto. “Es básicamente proveer una manera de fertilizantes para la comida en el mundo, entonces esas cositas que tú nunca te imaginabas te va tocando la vida y te lleva a contribuir a eso, eso es un proyecto bellísimo”.

Un legado desde la Academia de Ciencias

Ser integrante de la Academia de Ciencias es para ella una conexión con Venezuela y apoyar el desarrollo de las investigaciones científicas en el país.

“Eso es lo que yo quiero, colaborar y trabajar con la academia para hacer convenios para apoyar la ciencia y la educación”.

Su mensaje para las nuevas generaciones es claro: “a través de la ciencia tenemos el poder de cambiar al mundo. Sin la química no hay transformación, si no hay transformaciones, no hay nada, entonces ese es el legado”.

Botte nunca imaginó en sus días de liceísta que su pasión por la química, la matemática y la ciencia le daría la oportunidad de tener un impacto positivo en el mundo. “Sigan para adelante, porque eso es lo que nos va a llevar a tener un mundo mejor”.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Puedes unirte a nuestros canales

Telegram: https://t.me/titularesec

Whatsapp: https://goo.su/KWjI

O si prefieres nuestro grupo en WhatsApp: https://goo.su/Sqh8J

Con gusto te enviaremos las noticias más relevantes del día

También puedes seguirnos en Google Noticias: https://goo.su/BAb5z