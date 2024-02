Excelente Viernes estimado lector, que rápido pasó la semana, y… ¿te diste cuenta que ya estamos en la mitad del primer trimestre del 2024?, aunque te parezca increíble, ya la próxima semana es carnaval.

Quizás te estás dando cuenta que aún no has definido los objetivos para este primer trimestre del año, no te desesperes, cuentas con nosotros, en nuestra columna encontraras cada semana, tips, recomendaciones, soluciones… prácticas y sencillas para que tengas herramientas y estrategias que te ayuden a impulsar tu empresa o emprendimiento.

Hoy queremos conversar contigo sobre 6 ASPECTOS IMPORTANTES para que construyas tu marca, crees comunidades y obtengas resultados, recuerda que las plataformas digitales te permiten mucho más que vender productos o servicios.

¿Quieres que TU MARCA se destaque en el mercado y atraiga a tu público objetivo? Entonces, necesitas construir una comunidad alrededor de tu negocio, que te apoye, te recomiende y te ayude a crecer. Pero, ¿cómo lograrlo? Aquí te compartimos 6 aspectos importantes que debes tener en cuenta para crear una comunidad de marca exitosa.

1. Define TU PROPÓSITO Y TUS VALORES. Lo primero que debes hacer es definir cuál es el propósito de tu marca, es decir, qué problema resuelves, qué beneficio aportas y qué te diferencia de la competencia. Además, debes establecer cuáles son los valores que rigen tu marca, es decir, los principios éticos y morales que guían tu actuación. Estos elementos te ayudarán a comunicar tu identidad, tu personalidad y tu esencia, y a conectar con tu audiencia a nivel emocional.

2. Conoce a TU PÚBLICO. No puedes crear una comunidad si no sabes quiénes son las personas que la conforman. Por eso, debes investigar a tu público objetivo, conocer sus características demográficas, sus intereses, sus necesidades, sus preferencias, sus hábitos de consumo, sus opiniones y sus expectativas. Así, podrás segmentar tu mercado, adaptar tu oferta, personalizar tu mensaje y ofrecer valor añadido.

3. Crea CONTENIDO DE CALIDAD. El contenido es el combustible que alimenta tu comunidad. Por eso, debes crear contenido de calidad, relevante, útil, original, atractivo y variado, que aporte soluciones, información, entretenimiento o inspiración a tu público. El contenido debe estar alineado con tu propósito, tus valores y tu tono de voz, y debe reflejar tu propuesta de valor. Además, debes elegir los canales adecuados para difundir tu contenido, como tu sitio web, tu blog, tus redes sociales, tu newsletter, tu podcast, tu canal de YouTube, etc.

4. Fomenta la INTERACCIÓN. No basta con crear y compartir contenido, también debes generar conversación y participación con tu comunidad. Para ello, debes fomentar la interacción, invitando a tu público a comentar, opinar, preguntar, sugerir, compartir, valorar o recomendar tu marca. También debes responder a sus comentarios, resolver sus dudas, agradecer sus aportes, reconocer sus logros y recompensar su fidelidad. Así, crearás una relación de confianza, cercanía y compromiso con tu comunidad.

5. ESCUCHA activamente. La escucha activa es clave para conocer el feedback de tu comunidad, es decir, lo que piensan, sienten y esperan de tu marca. Para ello, debes monitorizar lo que se dice de tu marca en los diferentes canales, tanto los propios como los ajenos, y analizar los datos que obtienes. Así, podrás identificar las fortalezas y debilidades de tu marca, las oportunidades y amenazas del mercado, las tendencias y novedades del sector, y las necesidades y deseos de tu público. Esto te permitirá mejorar tu estrategia, tu oferta y tu servicio al cliente.

6. COLABORA con otros. Una forma de ampliar y fortalecer tu comunidad es colaborar con otros actores que compartan tu visión, tu misión y tus valores, y que puedan aportar valor a tu público. Por ejemplo, puedes establecer alianzas con otras marcas complementarias, influencers, líderes de opinión, medios de comunicación, organizaciones sociales, etc. Así, podrás generar sinergias, aumentar tu visibilidad, mejorar tu reputación y acceder a nuevos mercados.

Estos son los 6 aspectos importantes que debes considerar para construir tu marca, crear comunidades y obtener resultados. Recuerda que una comunidad de marca no se crea de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo, esfuerzo, constancia y paciencia. Pero, sin duda, vale la pena, porque una comunidad de marca te dará el apoyo, la confianza y la lealtad que necesitas para triunfar en el mercado.

¿te parece complejo?

¿crees que es imposible?

Por eso estamos aquí, cada viernes iremos compartiendo tips para que logres hacer realidad todas esas ideas que tienes en mente.

Construir marcas siempre va a ser más trascendente que vender productos, por eso es tan importante darle solidez desde el inicio, y dedicarle el tiempo que merece.

Recuerda siempre que cuentas con nosotros

Estamos cerca de ti en nuestras redes sociales @

pixeltips

Te esperamos el próximo viernes.