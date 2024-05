HBO presenta imágenes de la segunda temporada de 'The Last of Us'

HBO presentó imágenes de la segunda temporada de ‘The Last of Us’ protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. “The Last of Us” en su temporada inicial batió un récord como la serie más vista de la plataforma.

La segunda temporada debutará en 2025, aunque Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO, no ofreció la fecha exacta del estreno.

Bloys y Max Content presentaron las imágenes nuevas, una de Pascal en el papel de ‘Joel’ y otra de Ramsey como ‘Ellie’, durante el ‘Upfront’ de Warner Bros. Discovery que divulga en Nueva York los avances del 2025.

‘The Last of Us’, ganadora de ocho Emmy, narra el recorrido del propio Joel y la joven Ellie, que sin mantener vínculos familiares alcanzan una estrecha relación, por un Estados Unidos destruido mientras se enfrentan a todo tipo de asesinos y despiadadas criaturas.

Además de Pascal y Ramsey, en la segunda temporada participan Gabriel Luna como Tommy, y Rutina Wesley como María.

La serie está basada en el videojuego homónimo que la empresa desarrolladora Naughty Dog sacó al mercado en 2014.

El nuevo elenco también incluye a Kaitlyn Dever, Isabela Merced, y Young Mazino. La reconocida Catherine O’Hara también está en la lista como estrella invitada.

El capítulo final de la primera temporada de este drama apocalíptico, emitido en marzo de 2023, contó con 8,2 millones de espectadores en HBO Max y transmisiones lineales, según la compañía de análisis de audiencias Nielsen y datos propios de Warner.

Fuera del circuito estadounidense, la serie se convirtió en la serie más vista en la historia de HBO Max en Europa y América Latina en 2023.

