El venezolano Josef Martínez fue parte del protagonismo goleador latinoamericano que hizo acto de presencia en el primer partido del Atlanta United ante sus seguidores al vencer por 3-1 al D.C.United en la segunda jornada de la vigésima tercera temporada de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS).

He's back.@josefmartinez17 picks up where he left off in @MBStadium 😎 pic.twitter.com/BDniwQPv1w

— Atlanta United FC (@ATLUTD) March 11, 2018