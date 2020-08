La medida sustitutiva de libertad de casa por cárcel dada este viernes al diputado Juan Requesens, contempla entre otras restricciones, el acompañamiento policial las 24 horas del día.

Así lo informó la noche de este viernes Joel García, defensor legal de diputado Juan Requesens, quien dijo a los periodistas: “Sabemos que se juegan esas estrategias muchas veces para hacer pensar, pero no es el momento ni es mi rol hablar bajo circunstancias políticas”.

García ratificó que Requesens está bajo una medida sustitutiva de libertad de arresto domiciliario, lo que para ellos resultó en cierta forma una sorpresa. “Ya que según la sentencia de la Sala Constitucional él sigue estando preso, porque ni siquiera es un beneficio, dado que tendrá acompañamiento policial las 24 horas del día; y por otro lado, desde el inicio de su detención, él tiene puesto un GPS”.

El doctor García afirmó no saber si otros presos políticos serán liberados en las próximas horas. “Ojala fuese así, porque en verdad los presos políticos merecen están en libertad y sabemos que en esos centros hay COVID-19”.

García señaló que Juan Requesens antes de cambiar su sitio de reclusión, fue sometido a exámenes físicos y médicos.

Juan Requesen padre agradeció a la opinión pública

Por su parte, Juan Requesens padre, entre lágrimas y palabras de respeto y consideración a la opinión pública nacional e internacional, prometió dar una rueda de prensa en los próximos días para responder a todas las preguntas de los periodistas, a quienes agradeció haberlos acompañado durante más de dos años ante esta difícil situación, luchando por su libertad y pidiendo medidas humanitarias. “Y se dio lo que tenía que darse”.

“Solo quiero manifestar la alegría como padre y junto a su madre, el poder tenerlo de nuevo en casa, para compartir también con sus hijos y su hermana, después de dos años de vicisitudes”, expresó a los periodistas.

Esto debió haber pasado desde hace mucho tiempo

Joel García reiteró que será este lunes cuando el tribunal que lleva la causa, que se conozca qué otras medidas se aplica al caso de Juan Requesens.

“Como abogado solo puedo decir que esto debió haber pasado desde hace mucho tiempo. El diputado Requesens no debió estar ni un solo día preso en el Sebin. No por el simple hecho de ser inocente, sino que por gozar de esa prerrogativa, esa inmunidad, no debió estar preso nunca.

A través de escritos hemos solicitado la sustitución de medida en varias oportunidades. La última vez fue el pasado 13 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. Estábamos esperando porque sabemos cómo son estas condiciones de insalubridad, y con esta situación de pandemia resulta de mucho peligro para todos los presos políticos.

García recomendó acatar recomendaciones de Bachelete

“Es el momento de que el Gobierno se dé cuenta de que así como lo hizo con Juan Requesens lo debe hacer con el resto de los presos políticos que ellos saben que son inocentes”, pidió.

García una vez más exhortó al Ejecutivo acatar las recomendaciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, “porque sabemos que en el Sebin, en la Dgcim y el resto de los centros de reclusión hay peligro grave de muerte para los presos políticos”, remarcó.