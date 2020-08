El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos (EE.UU.), Michael Kozak, acusó este martes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de “amparar y hacer negocios ilícitos con grupos armados irregulares dentro del país”.

“Las organizaciones terroristas colombianas y religiosas dentro de Venezuela no solo tienen permitido operar en el país, sino que el líder ilegítimo Nicolás Maduro las anima a quedarse”, expresó Kozak a través de un mensaje en su cuenta oficial en Twitter.

Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Maduro y sus asociados utilizan actividades delictivas para ayudar a mantener su control ilegítimo en el poder, fomentando un ambiente permisivo para grupos terroristas conocidos,incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y simpatizantes de Hezbollah.

“Las FARC, el ELN se benefician y administran parte del tráfico ilegal internacional de drogas desde Venezuela. El ELN supervisa las operaciones mineras ilegales y obtiene dinero del secuestro de civiles para pedir rescate”, subraya el escrito publicado por el Centro de Comunicación Nacional.

Colombian and religious terrorist organizations inside of Venezuela are not only permitted to operate in the country, but encouraged to stay by illegitimate leader Nicolás Maduro. https://t.co/qIXNrQ2vkG

