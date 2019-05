View this post on Instagram

Lo mejor de El Bar La Guairita @barlaguairita100 es lo impredecible. Te puedes encontrar con amigos que tienes tiempo que no ves, como me pasó a mí con mi profesor Santiago Guevara, con quién terminé cantando y celebrando su libertad o disfrutar de una inesperada guataca. Resulta que después que terminó el concierto de Luis Felipe Silva @luisfesilva, sus músicos decidieron hacer un jaming incorporaron a Eddy Díaz y me invitaron a cantar. Como comprenderán no perdí la oportunidad de vestirme con el talento y juventud de mis acompañantes Una vez más, felicitaciones para Luis Felipe y todos sus músicos.