Tras las premiaciones del Globo de Oro y del Critics’ Choice Awards, de nuevo la ciudad de Los Ángeles, EEUU, se vuelve a engalanar de glamour este 26 de febrero, (en cuestion de horas,ya) para recibir a las grandes figuras del cine y la televisión, por la realización de la vigésima novena edición del Premio Screen Actors Guild, distinción del Sindicato de Actores

Este galardón posee 13 renglones, divididos entre la televisión y el cine.

La membresía de SAG-AFTRA suma a más de 130,000 artistas, que con sus votos conforman el cuadro de nominados y posteriormente, elegir a los ganadores del prestigioso “SAG Awards”, lo que viene siendo noticia desde 1995.

La primera gran noche del Screen Actors Guild tuvo lugar el 25 de febrero de 1995, reconociéndose a los mejores de 1994, donde los ganadores a Mejor Actor y Actriz, fueron Tom Hanks por “Forrest Gump” y Jodie Foster por “Nell”.

Un año donde competían Morgan Freeman por “La redención de Shawshank”, Paul Newman por “Nadie es tonto”, Tim Robbins por “La redención de Shawshank” y John Travolta por “Pulp Fiction” (a Mejor Actor). Paralelamente Jessica Lange por “Cielo azul”, Meg Ryan por “Cuando un hombre ama a una mujer”, Susan Sarandon por “El cliente” y Meryl Streep por “El río salvaje” (a Mejor Actriz).

Los triunfadores en los roles secundarios fueron Martin Landau por “Ed Wood” y Dianne Wiest por “Balas sobre Broadway”.

Justo en ese primer año, estaban nominadas a Mejor Actriz Secundaria Jamie Lee Curtis por”Mentiras verdaderas” y Sally Field por “Forrest Gump”.

Veintiocho años después tanto Jamie Lee como Sally Field dicen presente en la actual edición 2023, porque Jamie Lee Curtis esta postulada por “Everything everything everywhere all at once” y la maravillosa Sally Field, recibirá de las manos de Andrew Garfield el premio SAG Life Achievement Award, por una maravillosa trayectoria dramática/cómica tanto en tv y cine La entrañable “Novicia voladora”, para luego asumir roles de peso por más de cinco décadas, e incluso, hasta dar vida la tía de Spiderman.

Desde el punto vista cinematográfico… los más ganadores

Hasta el momento cuatro actrices han logrado dos trofeos del Screen Actor´s Guild, ellas son: Frances McDormand por “Fargo” (1996) y por “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (2017); Renée Zellweger por “Chicago” (2002) y por el film biográfico “Judy” (2019), Cate Blanchett por “The Aviator” (2004) y “Blue Jasmine” (2013) y en cuarto lugar, Viola Davis por “The Help” (2012) y “Ma Rainey’s Black Bottomm” (2021).

Meryl Streep es la actriz con el mayor número de nominaciones, 10 hasta el momento, por los films “Río salvaje” (1995), el drama romántico “Los puentes de Madison” (1996), “One True Thing” (1999), “Music of the Heart” (2000), la fabulosa “The Devil Wears Prada” (2007), “La duda” (2009), “Julie & Julia” (2010), el biopic “La dama de hierro” (2012), “August: Osage County” (2014) y “Florence Foster Jenkins” (2017).

Hasta el momento Meryl Streep, suma un trofeo en su haber, gracias al film “Doubt” (2008).

Con ocho candidaturas al SAG, esta solo Cate Blanchett, por los roles de “Elizabeth” (1999), “Notes on a Scandal” (2006), “Elizabeth: la edad de oro” (2007), “I’m Not There” (2007), “Blue Jasmine” (2014), “Carol” (2016), “Nightmare Alley” de Guillermo del Toro (2021) y “Tár” (2022).

En el 2007 la actriz tuvo un año espléndido, más allá de los aplausos de crítica y público, porque destaco el hecho de su doble nominación al Screen Actors Guild, por “Elizabeth: la edad de oro” (2007) y “I’m Not There” (2007), compitiendo a Mejor Actriz y Actriz de Reparto. Igualmente repitió su éxito en el Oscar, siendo candidata doblemente como el SAG.

Con seis nominaciones está la actriz Judi Dench.

El actor con más Screen Actors Guild en la categoría de cine, es Daniel Day Lewis, que lo ha obtenido en tres oportunidades, por sus tremendas participaciones en los films “Gangs of New York” (2003), “There Will Be Blood” (2008) y “Lincoln” (2013).

Con más nominaciones están Leonardo DiCaprio y Denzel Washington, con cinco. Ambos actores son poseedores del SAG, a Mejor Actor, por los films “The Revenant” (2015) y “Fences” (2016).

Con cuatro candidaturas figuran Russell Crowe, Tom Hanks y Sean Penn. Con tres postulaciones se encuentran George Clooney, Daniel Day-Lewis, Johnny Depp y Ryan Gosling.

El año pasado los renglones de cine quedaron repartidos así:

Mejor Actriz: Jessica Chastain (‘Los ojos de Tammy Faye’)

Mejor Actor: Will Smith (‘El método Williams’)

Mejor Actriz de Reparto: Ariana DeBose (‘West Side Story’)

Mejor Actor de Reparto: Troy Kotsur (‘CODA: Los sonidos del silencio’)

Mejor Elenco de de una Película: “Coda”

Y

Mejor Elenco de Dobles de un Film: “Sin tiempo para morir’ (de la saga del 007).

Los nominados de la edición 29, temporada 2022/23

Este año las categorías de cine se presentan muy competitivas, en especial la de Mejor Actriz Secundaria, Mejor Elenco de una Película como de Actor Protagónico y de Reparto.

Pero como siempre, van surgiendo los claros favoritos para triunfar, en este caso, puede concluirse el triunfo de Cate Blanchett por “Tár”, es un hecho, claro está, si la sorpresa no se impone acá y lo que podría, darle el premio a Michelle Yeoh, quien ha sido candidata a varios premios y los ha perdido todo ante Cate.

Mejor Actriz:

Una categoría predestinada al triunfo de Cate Blanchett, por su rol Lida Tar, una directora de orquesta, cuya vida profesional está cercana al éxito total, por poder grabar su mejor pieza musical.

Su personalidad de mujer ruda, más el stress y sus fantasmas del pasado, comienzan a perturbarla, ¿pero hasta qué punto?.

Todo este enjambre de emociones en esta mujer, es todo un constante drama, lo que Cate Blanchett supo caracterizarlo al extremo, quedando demostrado la versatilidad de la estrella, por algo viene arrasando todos los premios, desde el Festival Internacional de Venecia, pasando por el Critics Choise Award, el Globo de Oro, el BAFTA, y se supone que ganara el Screen Actor´s, para así recoger su Oscar, el 12 de marzo (en su edición 95).

La rival más cercana es Michelle Yeoh.

Mejor Actor:

En este rubro, todo apunta que el premio va ir a mano del joven Austin Butler, por su personificación de Elvis Presley

Si no fuera Austin, entonces este premio podría dirimirse entre Brendan Fraser y Colin Farrell.

Brendan asume Charlie, un profesor obeso, que esta negado a la atención médica, lo único que desea es poder reconstruir su relación con su hija; a la vez el lidiar con la persona que le cuida y que desea su pronta salud.

Colin es Pádraic, una persona que busca a toda costa el mantener la amistad y de entender que le está pasando a Colm, quien ha decidido romper una amistad sólida y de paso, el aislarse.

Mejor Actriz Secundaria:

Categoría peleada, donde las mayores opciones están en Jamie Lee Curtis, Kerry Condon y la súper favorita Angela Bassett

Para Jamie esta es segunda candidatura al Screen Actors, la primera fue en 1995, inaugurando el premio y estando presente en el rubro de Mejor Actriz de Reparto, por su participación en la comedia de acción “True Lies” de James Cameron.

De nuevo es candidata, por un rol llamativo de apariencia física, siendo una trabajadora del IRS, que advierte a la familia Wang de sus problemas fiscales.

En cambio Kerry Condon saca adelante un rol de mujer sacrificada, porque pospone su marcha del seno familiar, todo por mediar entre su hermano Pádraic (Colin Farrell) y su mejor amigo (Brendan Gleeson).

Angela Bassett por encarnar a la soberana y Reina Ramonda, de la nación de Wakanda, pero más alla de sus obligaciones, está el lado humano del personaje, por vivir un duelo junto a su hija.

The Screen Actor´s puede que sea de Angela Bassett, por ser la gran favorita, pero en realidad hay roles más dramáticos en competencia.

Si fuera así, Kerry, Jamie o Hong Chau podrian sorprender en esta rubro. La actriz Hong, esta postulada ser una la mano derecha de una persona obesa en “The whale”, constituyéndose en todo un papel enternecedor (que desea que Charlie, acepte ir a un hospital).

Mejor Actor Secundario:

Una categoría colmada de roles realmente llamativos, liderado por el ex_niño actor y ahora actor adulto Ke Huy Quan, que en teoría es el gran favorito a ganar esta noche Vs Brendan Gleeson.

Brendan Gleeson alcanza la nominación por su rol de Colm Doherty, un caballero que lleva consigo una gran amargura, por lo que se ve obligado a tomar decisiones drásticas, una de ellas, romper de la noche a la mañana su amistad con su mejor amigo (rol a cargo de Colin Farrell). Una determinación que altera el entorno de todos ellos.

Por su parte Ke Huy Quan asume a Waymond, un personaje que se divide en tres caracterizaciones, o sea, un anodino propietario de una lavandería, un agente especial y una estrella del cine de Hong Kong. Esto porque su esposa (interpretada por Michelle Yeoh), puede viajar por distintos universos en el tiempo y encontrar a la misma persona, pero en otras actividades (diferenciándose del tiempo actual).

Todo apunta que el Screen Actor´s es para Ke Huy Quan.

Mejor Elenco de Película:

Con toda seguridad el Screen Actor´s goes too, es para “Everything everything everywhere all at once”.

Con la edición de este año, son veintinueve galas de un premio consolidado, que la mayoría de las veces anticipa lo que puede suceder en la Noche del Oscar, en las categorías interpretativas

Desde entonces el premio viene siendo noticia, rumbo a la gran celebración de la 30 edición, con el patrocinio de Netflix.

(Fotos: Screen Actor Guild).