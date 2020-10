La dolarización de facto continúa avanzando en Venezuela, mientras la moneda nacional se desvaloriza con rapidez. En alrededor de 90% de las transacciones que hoy se hacen en Venezuela es usada la divisa estadounidense, según estimaciones del economista y profesor de la Universidad de Carabobo (UC), Carlos Ñáñez.

La cada vez mayor presencia del dólar dentro de la compleja dinámica económica en Venezuela tiene su origen en la flexibilización del control cambiario, impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro en 2018, con la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios. Esto permitió, incluso, que entidades bancarias se aventuraran en la apertura cuentas para custodiar divisas.

Actualmente hay 14 instituciones de la banca venezolana que ofrecen el servicio de cuentas custodia. La más reciente fue Banco Activo, que el 23 de septiembre anunció el lanzamiento de Cuentas Cash Activo, sumándose a Provincial, Banesco, Bancaribe, Mercantil, BOD, Bancamiga, Banplus, BNC, Banco Plaza, Banco Exterior, Banco de Venezuela, Bicentenario y Banco del Tesoro.

“Las cuentas custodia o cuentas no remuneradas siguen estando activas. De ellas se pueden hacer transferencias intracuentas, es decir, entre cuentas del mismo titular y hacer depósitos”, señaló Ñáñez en entrevista con El Carabobeño. Lo que no permite este servicio es la realización de transferencias en divisas de un banco a otro, ya que no existe la compensación para ejecutarlas.

Debido al alto porcentaje de transacciones realizadas en divisas y a la popularización de las cuentas custodia, algunos bancos como Bancamiga y Bancaribe desarrollaron productos que además de ofrecer transferencias y depósitos, también permitían vincular cuentas de débito con las de custodia de divisas para realizar pagos de bienes y servicios mediante puntos de venta y alternativas parecidas a pago móvil.

Freno a las transacciones

Pero el avance de ese tipo de transacciones fue frenado el 9 de octubre, cuando el Banco Central de Venezuela (BCV) limitó el empleo de billeteras virtuales y otras plataformas digitales para la transferencia de recursos en moneda extranjera, así como también el desarrollo de productos financieros que faciliten la movilización de las cuentas en divisas.

“Circular dirigida a sector bancario instruyendo el cese inmediato de cualquier producto o servicio que los bancos universales y microfinancieros se encuentren ofreciendo a sus clientes y/o usuarios, que impliquen el pago de bienes y servicios en divisas en la República Bolivariana de Venezuela, con cargo a las cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero nacional”, se lee en la notificación emitida por el BCV a la banca.

El economista aclaró que, aunque debido a la limitación del BCV ya no se pueden usar las tarjetas de débito para ponderar pagos de bienes y servicios en divisas, “sigue estando activo el empleo de tarjetas de crédito internacionales, las cuales se ponderarían de acuerdo al tipo de cambio de las mesas oficiales de dinero y el BCV podría utilizar estas divisas para alimentar y reflejar sus operaciones”.

¿Cajeros dolarizados en Valencia?

La empresa de servicios financieros AKB Fintech podría poner fin al problema que para muchos representa la obtención de dólares en efectivo dentro del país. Su presidente, Guillermo Scarpantonio, informó este viernes 16 de octubre sobre un proyecto que incluye la instalación de cajeros automáticos para dispensar un máximo de 200 dólares diarios a sus clientes, inicialmente en Valencia, Caracas y Barquisimeto.

“Están ya los cajeros en Venezuela. Vamos a empezar con tres, pero ya tenemos otro grupo de cajeros listos en Venezuela para poderlos instalar. Estamos en los detalles de pruebas, entre la conexión del servidor desde EE.UU. hacia Venezuela para que todo sea bastante expedito y no suframos problemas al dispersar el efectivo”, dijo en una entrevista radial transmitida por Circuito Éxitos.

Scarpantonio reveló que la empresa todavía está verificando el cumplimiento de los estándares de seguridad y funcionamiento de los cajeros, a fin de evitar fallas relacionadas con falta de internet o energía. Sin embargo, estiman que para el 7 de noviembre estén instalados los equipos y los clientes de AKB Fintech puedan hacer sus retiros de efectivo.

“Si eres un freelancer que trabaja diseño gráfico o eres diseñador web y te pagan tus empleadores o clientes a nivel mundial y uno de los sistemas de pago es PayPal, tu puedes conectar tu billetera PayPal con nosotros a través de nuestra plataforma aliada puedes comprar con tu saldo una gift card, la recargas en la billetera digital de AKB y puedes ir luego al cajero y retirar los dólares en efectivo que tenías en tu cuenta PayPal (…) No va a funcionar con una tarjeta de débito convencional, sino que es una tarjeta virtual”, expuso.

El vocero de AKB Fintech detalló que aunque los cajeros dispensarán billetes de 5, 10 y 20 dólares, el retiro mínimo establecido por transacción es de 20 dólares. Agregó que el proceso será con el celular, donde estarán los datos que se introducirá en el cajero y que posteriormente pueda ser retirado el efectivo.

A juicio de Ñáñez, con esta alternativa se abre mucho más el compás de la inequidad y la desigualdad en Venezuela. “Era mucho más armónico desde el punto de vista igualitario y equitativo que los venezolanos pudiera colocar sus haberes en ahorros en moneda extranjera en la industria bancaria que está tan afectada, para que esta desarrollara productos tecnológicos que permitiera la convertibilidad en transacciones en moneda extranjera, sobre todo frente a un proceso de dolarización fáctica y de demanda”.

Vueltos en efectivo, un problema

Del total de transacciones que se hacen en dólares en Venezuela, entre 15 y 20% son mediante mecanismos electrónicos como Zelle, cuyo servicio se ha restituido a un grupo de clientes de Wells Fargo en territorio venezolano, afirmó el profesor de la UC. El resto se hace en efectivo, con inconvenientes en el manejo del vuelto o cambio debido a que es una moneda que el país no produce y a la falta de una reserva operativa suficiente.

“Hay cadenas farmacéuticas, como Farmatodo, que reciben dólares en efectivos, pero no dan vuelto en dólares y obligan a gastar el excedente en dólares en el establecimiento o a utilizar el bolívar como unidad de pago complementario, es un vicio monetario”, sostuvo el especialista. “No es lógico porque estás recibiendo en caja montantes importantes en moneda extranjera y en billetes de baja denominación”.

Instó a los comercios a eliminar “las resistencias absurdas que solo existen en Venezuela de no recibir billetes doblados, con puntos o manchas” y ofrecer a los compradores la posibilidad de percibir los vueltos en monedas fuertes, “porque nadie está dispuesto a otorgar dólares y a recibir como contrapartida el equivalente en bolívares”.

Para el economista, el problema radica en que en el país existe una dolarización de la demanda, reflejada en los precios de los bienes y servicios, y no de la oferta, ya que los sueldos siguen fijados en bolívares y el BCV no produce dólares.

“Por eso es tan complejo nuestro fenómeno”, sentenció.