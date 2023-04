El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alertó este miércoles en la cumbre de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación de que este fenómeno es “una amenaza permanente” en la región “porque afecta mucho a la economía popular”.

“Aunque parece que (la inflación) está cediendo, no deja de ser una amenaza permanente, porque afecta mucho a la economía popular. Nosotros estamos aumentando como nunca el salario, pero si no controlamos la inflación, no logramos mejorar el poder adquisitivo de la gente”, expuso en su discurso inicial.

En la reunión celebrada de forma virtual y privada, posteriormente compartida por el Gobierno de México, participaron los mandatarios de 10 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Además de López Obrador participaron sus homólogos de Argentina, Alberto Fernández; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Belice, Juan Antonio Briceño; Bolivia, Luis Arce; Chile, Gabriel Boric; Cuba, Miguel Díaz-Canel; y Honduras, Xiomara Castro.

También participaron la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez; el ministro de Finanzas de San Vicente y las Granadinas, país que ostenta la presidencia pro tempore de la Celac, Camillo Gonsalves; y el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña.

Principal objetivo: alimentos a bajos precios

Entre los objetivos de la reunión, destacó el mandatario mexicano, están “que puedan llegar alimentos básicos a mejor precio” y “afrontar la inflación y la carestía”.

“El propósito es ver en qué podemos ponernos de acuerdo para intercambiar alimentos y productos básicos, que participen gobiernos, empresarios (incluido representantes de las empresas públicas), industriales, entes comerciales, y poder de esa forma ayudarnos”, insistió.

Esta propuesta, puntualizó, no interferiría en los acuerdos regionales y bilaterales de comercio que tengan entre sí los países participantes.

“Es algo sencillo y práctico que podemos llevar a buen fin”, zanjó.

Por otra parte, ahondó en la propuesta de que la reunión se repita, aunque de forma presencial y con más participantes, los días 6 y 7 de mayo en Cancún, al sureste de México.

“Nosotros más los cancilleres y los secretarios de Hacienda, Economía y Comercio. Y cada país invita a empresarios y hacemos como una feria para que se lleven a cabo acuerdos, de comercio, de alimentos y productos”, planteó.

Este evento, detalló, constará de una reunión inicial de los jefes de Gobierno celebrada el sábado 6, seguida de otra protagonizada por los cancilleres, ministros y empresarios de cada país.

El domingo 7, dijo López Obrador, se celebrará un diálogo centrado en la integración política de la región, la paz en Ucrania o la crisis ambiental.

Posteriormente tomaron la palabra el resto de dirigentes, que abrazaron las propuestas realizadas por el mexicano y pusieron de relieve la gravedad de la crisis de inseguridad alimentaria en la región, dado que los alimentos han sido de los productos más vulnerables a la inflación.

Pese a que los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Gustavo Petro, no estuvieron presentes en la reunión, mostraron su apoyo a las propuestas a través de mensajes leídos por los funcionarios de su gabinete. EFE