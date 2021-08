El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló este miércoles que en el año 2020 y 2021 “por primera vez en décadas los ingresos no petroleros de la nación superan los petroleros”.

El Gobierno sabe que ya no puede amenazar al sector privado, porque se puede ir y él sabe que no lo puede sustituir”, dijo el economista.

En el programa Vladimir A La Carta, León dijo que “los privados marcan la pauta de la economía” y acotó que “el Gobierno ya no los puede atacar porque sería atacarse a ellos mismos”.

Ha habido un divorcio que se va a consolidar entre la política y la economía. Durante años el debate político postró completo al país a una crisis brutal.

En el plano económico para Venezuela se necesita un modelo de desarrollo moderno. Se necesita rescatar la confianza en el bolívar y eso implica cambiar las instituciones monetarias”.

“También en la economía hay un tema político, hasta que no se rescate la institucionalidad nacional de manera transparente, que no respondan a un bando o a el otro, sino a la constitución, no se va a rescatar la confianza”, puntualizó.

Con información de Finazas Digital