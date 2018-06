Si la derecha golpista se atreve a intentar asaltar el poder en Venezuela, la revolución bolivariana activaría un plan especial para radicalizar la revolución en todos los sentidos. “Seria el principio del fin para la derecha golpista. Lo digo a tiempo y lo que digo lo cumplo. No toleraríamos más conspiraciones”.

Durante una reunión con consejos comunales y comunas, Maduro aseguró que quiere la paz y la reconciliación. “He dado todos los pasos para la reconciliación, han salido en libertad, a petición mía, 79 personas procesadas por delitos de violencia política contra la democracia y el país. Son 79 activistas políticos de la derecha capturados infraganti, quemando, destruyendo, rompiendo”.

Maduro está seguro que esas actuaciones no eran contra el pueblo. “Eso fue contra mi, porque venían por mi. todo su odio contra la revolución, el chavismo, contra Bolívar, contra todo este experimento hermoso del socialismo del siglo 21, todo ese odio de la derecha lo concentran contra un venezolano, Nicolás Maduro, que por decisión de un pueblo soberano es presidente y ha sido reelecto hasta el 2025. No tengo la culpa de que el pueblo me haya postulado y me haya reelecto”.

Maduro decidió perdonarlos. “Frente al odio de ellos yo invoco el amor del pueblo, el amor a la patria, invoco la paz. Si de algo vale la palabra de un revolucionario, presidente reelecto, yo a ustedes los perdono y los llamo a hacer votos por la paz, a abandonar el camino del complot, del intervencionismo, del golpismo. Veo al futuro y clamo por la paz, lucho por la paz”.

En su intervención, aseguró que las excarcelaciones proseguirán, tal como lo había prometido.

Durante su intervención, Maduro aseguró que el gobierno venezolano triunfó en la Organización de Estados Americanos. A su juicio, el gobierno estadounidense amenazó a los países con quitarles financiamiento, reducir el turismo, quitarles cuotas comerciales. “No lograron nada, ya los hemos derrotado, lo hicimos hace dos años en República Dominicana cuando no lograron expulsarnos de la OEA. En 2017 fue en Cancún, México, mordieron el polvo de la derrota nuevamente”.

Nosotros hemos resistido la más grande presión que jamás gobierno alguno de EEUU haya hecho contra Venezuela, señaló Maduro. “Hemos derrotado al vicepresidente Mike Pence y a todo el equipo de ese país en la OEA y salimos victoriosos, salimos campeones”.

Durante el acto, le concedió la réplica de la espada de Bolívar al canciller Jorge Arreaza. “Fue excelente la defensa de la patria ante la OEA”