Navegantes del Magallanes venció por la mínima (1-0) a sus eternos rivales, los Leones del Caracas, en un intenso y emocionante encuentro donde se definió la treta hasta el final del compromiso en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.



De principio a fin, el juego estuvo muy parejo. Ambos equipos lograban batear pero sin poder hacer alguna diferencia en el marcador, por lo que los navieros buscaron su profundidad y jugaron con el desequilibrio que tenían los caraquistas en el presente Round Robin de la LVBP, logrando embasar a varios de sus peloteros.



Erick Leal, abridor de los valencianos, tuvo una destacada actuación pitcheando exitosamente en 6.1 innings a pesar de tener un inicio poco favorable al dar pase por bolas a dos bateadores en oportunidades permitidas.



“Tuve algunos traspiés, pero supe controlarme para llevar el ritmo del juego, que es lo más importante. Me dije que debía calmarme para buscar el pitcheo adecuado y eso fue lo que hice. Me siento muy orgulloso del equipo por el respaldo y la dedicación que tenemos”, manifestó Leal.

No vieron luz

Por otro lado, los capitalinos no vieron luz al tener un sistema poco favorable frente a las exigencias del juego e incluyeron varios errores fatales. Sin embargo, ambos combinados lograron llegar sin carreras anotadas al último episodio en donde el jugador eléctrico, Engelb Vielma, soltó un hit por el infield del Caracas y empujó la rayita definitoria en el Coso de la Michelena.



Vielma, quien se vistió de héroe para los magallaneros, expresó: “Estaba preparado desde el primer inning. Se lo dije a Wilfredo (Romero, mánager de los filibusteros), no estoy jugando, pero me mantengo activo en el dugout. Me llamó en el octavo para correr por Gabriel Noriega y desde ese momento sabía que me iba a llegar un turno muy importante, ahí están los resultados”.



Magallanes viajará a Barquisimeto para enfrentar a Cardenales el sábado, mientras Leones descansará en la jornada sabatina para luego chocar contra Tigres, el domingo, en Maracay.