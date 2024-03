María Corina Machado presentó un comando de campaña en Miami, en el sur de Florida, que servirá de sede para todo Estados Unidos de la gran causa hacia una transición ordenada en Venezuela.

«Hoy tenemos por delante los días más importantes de nuestra vidas», señaló la opositora en un mensaje grabado que se emitió en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, que este martes albergó el acto de jura del equipo de campaña. Fue bautizado “Con Venezuela en EE.UU.” y que estará liderado por María Teresa Morín.

En su mensaje en video a este comando de campaña, Machado resaltó la «especial responsabilidad» del equipo en Estados Unidos para sumar venezolanos, latinoamericanos y estadounidenses al gran movimiento que busca «acabar con esta tiranía y avanzar en una transición ordenada».

El mensaje de MCM a los nuevos miembros de su equipo

“El proceso de reconstrucción democrático es imparable”, ha defendido la opositora. Pidió no dudar de la fuerza de la coalición, en especial desde las «heroicas primarias» del pasado 22 de octubre, que ganó con abrumadora mayoría. «El régimen ha pretendido creer que no los podemos derrotar y que hay que resignarse a una Venezuela que se desvanece, que se destruye», alertó.

Las próximas elecciones en Venezuela constituyen una «enorme oportunidad». Es necesario hacer que la comunidad internacional confíe en la fuerza de los venezolanos.

«Pocas veces en la Historia el destino de las futuras generaciones depende de lo que nosotros hagamos en los próximos días, es una responsabilidad monumental», recalcó.

Comando de campaña en Miami para promover el voto exterior

Este comando de campaña tendrá como meta principal promover el voto en el exterior- Aunque, en el caso particular de EE.UU., los venezolanos radicados en este país no podrán votar en las elecciones del próximo 28 de julio al no haber una embajada ni consulados.

Machado, por su lado, sigue inhabilitada para asumir cargos públicos, pero insiste en que se inscribirá en la contienda electoral.

El domingo, Machado responsabilizó a Nicolás Maduro, por «violaciones gravísimas» de los acuerdos de Barbados, de carácter electoral.

En un mensaje en video, acusó a Maduro, que buscará ser reelegido para un tercer sexenio, de obstaculizar el proceso electoral. Lo acusa de hacer «casi imposible el despliegue de misiones internacionales de observación». Además de los encarcelamientos, en días recientes, de opositores, a quienes la Fiscalía acusa de supuestos planes para asesinar al presidente.

Recordó que el Gobierno y la PUD pactaron -en octubre pasado- una hoja de ruta para las elecciones. Incluye el libre escogimiento de candidaturas y la observación internacional, aspectos que, insistió, no se están cumpliendo.

