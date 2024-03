.Una concentración de sentimientos. Así fue el acto en el que María Corina Machado habló en la parroquia Miguel Peña de Valencia, donde hubo manifestaciones de alegría, optimismo y lágrimas que ella misma calificó de esperanza, en un camino en el que reiteró que la única sustitución será la de Maduro por ella.

Eso fue lo que respondió ante la posibilidad de que se apele a este recurso por su inhabilitación política para inscribirse para la presidencial del 28 de julio. “Pregúntenle a la gente, aquí se va a sustituir a uno y es a Maduro, lo voy a sustituir yo”.

Tampoco dijo cuándo se postulará, tomando en cuenta que el lapso es del 21 al 25 de marzo, y, frente al escenario de que el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) no acepte su nombre dijo “un día a la vez… yo sigo haciendo mi trabajo y ustedes lo ven, cada día hay más gente y más fuerza, y el gobierno está más débil, Maduro tiene que pensárselo muy bien porque cómo quedará él ante el país y el mundo si bloquea la ruta electoral”.

Mensaje de confianza

Montada en la plataforma de unos de los camiones dispuestos en la primera calle de la comunidad El Consejo, al sur de Valencia, insistió en que su mensaje para cada venezolano, dentro y fuera del país, es de confianza.

“Sabemos la responsabilidad que tenemos y el compromiso de que vamos a hacer lo que haya que hacer porque el destino de esta lucha es nuestra libertad y el regreso de nuestros hijos a casa”.

Para Machado, esta es la primera vez en 25 años que se está frente a una elección presidencial con ventaja de más de 80%, por lo que ella es la menos interesada en salirse de la ruta electoral, “sino el que se sabe perdido”.

Pidió a los garantes del acuerdo de Barbados que se pronuncien y señalen cómo Maduro lo incumplió de principio a fin.

Ante el cuestionamiento de si desde algún partido le habían presentado un nombre para sustituirla, aseguró que cuenta con el apoyo de todas las organizaciones políticas de oposición, desde donde le ha asegurado que avalan y respetan el mandato de la sociedad venezolana manifestado en la primaria de 22 de octubre.

Promesas electorales de María Corina en Carabobo

Como lo hizo más temprano en su recorrido por el Eje Oriental carabobeño, al visitar Diego Ibarra, San Joaquín y Guacara, en Miguel Peña, la candidata presidencial por el Bloque Unitario dijo que su objetivo como presidente es la construcción de una Venezuela luminosa, justa, digna, libre, donde se viva con trabajo productivo y todos sean iguales ante la ley.

“Será una Venezuela que va a dejar atrás y para siempre el socialismo, no volverá nunca más porque no aceptamos nunca más que la bota del Estado se imponga sobre la voluntad de cada ciudadano… Tendremos a venezolanos que no bajen la cabeza, que no mendiguen, que nunca más una más una madre tenga que calarse la humillación de una bolsa de comida, en cada hogar venezolano vamos a comprar lo que nos dé la gana y cuando nos dé la gana, y productos de calidad”.

«Tendremos a venezolanos que no bajen la cabeza, que no mendiguen, que nunca más una más una madre tenga que calarse la humillación de una bolsa de comida»

Resaltó que muchas personas de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), jefes de calle, e integrantes de los Comités Locales de Producción y Abastecimiento (CLAP) votaron en la primaria porque abrieron los ojos.

“A cada uno de ellos hay que decirles: quiero lo mismo que tú, que tus hijos vuelvan y los míos. Quiero tener gas, luz, agua, educación, trabajo, dignidad, igual que yo. Un país en el que podamos pensar diferente y respetarnos unos a otros. Donde mi sueldo valga bien y mis hijos puedan vivir bien. Un país con justicia donde la propiedad privada sea sagrada… Y a cada uno de esos hermanos, que son una minoría los que aún pueden estar engañados o asustados, los queremos aquí porque yo seré la presidente de todos los venezolanos”.

Machado recalcó que más importante que el voto son las redes de contacto que se están estableciendo. Que cada venezolano entienda la responsabilidad que tienen con sus hijos, nietos y con los que no han nacido. “Pero que van a nacer en la mejor Maternidad del Sur”, dijo señalando entre los asistentes al doctor Jorge Pérez, de Médicos Unidos, quien ha librado una lucha por la atención digna de las embarazadas.

Sorteando obstáculos

Desde antes de ser la candidata del Bloque Unitario, Machado aseguró que tuvo que sortear muchos obstáculos. Desde el oficialismo insistían en que la oposición no se pondría de acuerdo en hacer una primaria. Ni que tampoco sería capaz de hacerla sin el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Y les dimos una demostración heroica, fue el evento cívico más importante de nuestra historia… Cuando la sociedad se une por los valores, cuando entendemos que es una lucha existencial por la vida, que es por ética, una lucha espiritual por el bien, nadie nos detiene. Además, Dios está con nosotros y debemos tener absoluta confianza”.

Expresó que, mientras al gobierno lo mueve el mal, la venganza, el resentimiento y el odio, a ellos los mueve la fuerza más poderosa que es el amor.

“Por eso no lo entienden, y todo obstáculo que nos ponen se les revierte… Enfrentamos todos los días humillaciones de seis días sin luz, sin agua, sin transporte, si gasolina. Hoy veo en estos ojos lágrimas de esperanza y muchos ojos brillando como los míos, nosotros hemos recorrido un camino inmenso. Hemos superado cada obstáculo, despertamos un país, logramos que la voz del pueblo se escuchara el 22 de octubre. Creamos y más y más fuerza cada día, estamos aquí todos unidos con un compromiso. Convertimos esta energía en organización y eso si es fuerza invencible”.

Los comanditos de María Corina

Bajo la premisa de que los venezolanos quieren votar y elegir, se organizó la Plataforma 600K que calificó como “de acero”. Con ella se pretende blindar la voluntad del pueblo el 28 de julio.

“No nos chupamos el dedo, no les voy a decir que esto está bien. Ellos son unos tramposos y debemos prepararnos para superar cada obstáculo, no para ignorarlo. He hablado con la verdad siempre y lo seguiré haciendo. Me dicen que no critique al CNE porque va a generar desconfianza, pero ya la gente sabe a lo que nos enfrentamos”, dijo María Corina.

También recordó la conformación de los “Comanditos con Venezuela” que definió como “poderosos”. Felicitó a varios que levantaron pancartas con el nombre de su comandito al convertirse en una herramienta de organización ciudadana.

“Pocas veces en la historia el destino de generaciones, de décadas de un país depende de lo que hagamos en los próximos días. Lo que hagamos en los próximos días va a definir lo que será la vida por muchas décadas en Venezuela. Esa es la gran responsabilidad que tenemos… Todos hemos llevado golpes, han sido 25 años de lucha, todos hemos cometido errores y eso nos ha preparado para un momento que ya llegó”.

