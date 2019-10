María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, fue premiada este viernes por la organización Internacional Liberal. El galardón lo recibió su hija Ana Corina Sosa en una ceremonia en Buenos Aires.

“Este reconocimiento a María Corina Machado es por ser una heroína; una mujer que se ha negado a mantenerse en silencio ante los crímenes del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela”, dijo uno de los representantes de la organización.

El premio a la Libertad es entregado por Liberal Internacional a las personas u organizaciones que han destacado en su lucha por el liberalismo y los derechos humanos.

“Los liberales del mundo nos acompañan. Entienden que Venezuela es hoy la gran oportunidad del liberalismo. Venezuela está lista para una ruptura histórica para que por primera vez llegue al poder un modelo liberal”, dijo en el video.

María Corina destacó que es el momento para concentrar la lucha en pro de lograr un gobierno liberal en Venezuela.

It is was our enormous honour to present @MariaCorinaYA with our 36th #LIFreedomPrize at a special ceremony in the margin of #RELIAL2019

Receiving the Prize Ana Corina shared a personal account of her mother’s struggle for #democracy in #Venezuela

