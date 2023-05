La población carabobeña sigue sin alimentarse bien. Alrededor de 75% de los habitantes de la entidad come menos de tres veces al día porque sus ingresos no les alcanza, según informó el presidente de la Organización No Gubernamental (ONG) Dejando Sonrisas, Jesús Díaz.

Este alarmante dato se desprende de un estudio realizado durante seis meses en diferentes comunidades del estado, luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitiera un comunicado en el que se destaca que seis millones de venezolanos no tienen acceso a tres comidas diarias.

Entre los hallazgos del análisis de esta ONG resalta que, en familias promedio de cinco personas, además de solo alimentarse dos veces a día, lo hacen con arepa sin proteínas en la mañana, y un plato de granos, pasta o arroz sin carne, pollo o pescado.

“Esto causa muchos problemas de salud durante el embarazo, posterior al mismo y cuando nacen los bebés lo hacen en condiciones complicadas con enfermedades cardíacas, patologías renales y de diferentes índole, tal como ocurre con los adultos mayores que deben decidir si compran parte de sus medicinas o de la comida con la pensión”.

El estudio de Dejando Sonrisas también determinó que, la mayoría de la población económicamente activa, además de un desayuno deficiente, come durante el día solo comida rápida. “Resuelven con dos perros calientes por un dólar, lo que quiere decir que se alimentan sin los nutrientes necesarios y se van creando patologías que colapsan aún más el sistema de salud en Venezuela”

Díaz señaló que siguen llegando a la ONG casos de desnutrición severa y crónica que provocan que los niños pesen y midan mucho menos de lo que deberían para sus edades. “No podemos atenderlos a todos porque no tenemos los recursos, dependemos solo del buen corazón de las personas, de la empresa privada, colaboradores y de nuestro bolsillo”.

Aumentan solicitudes de medicamentos

En promedio, en Dejando Sonrisas reciben 25 solicitudes diarias de medicamentos e insumos que se requieren para la atención en los centros de salud pública.

“Ellos no tienen para comprar todo lo que les piden, desde inyectadoras hasta kit quirúrgicos, y nos llegan muchas solicitudes de medicamentos para niños con condiciones neurológicas, y para adultos mayores hipertensos y con diabetes”.

El llamado desde la ONG es al gobierno para que se creen planes eficientes de atención a la población más vulnerable. “Nosotros no somos sus enemigos, estamos aquí para ayudar”.

También pidió a la sociedad venezolana y a los que están fuera del país para que se involucren a a esta gran labor humanitaria, “sin ánimos de politizar las cosas, solo con solidaridad, empatía y ayuda”.