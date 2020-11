En efecto, al realizar una búsqueda avanzada en Twitter con las palabras “cronograma racionamiento eléctrico” y la cuenta oficial de la Corporación Eléctrica Nacional para el estado Carabobo (@CorpoelecCar), esta no arrojó resultado.

Algunos usuarios dieron la gráfica como cierta y la compartieron haciéndola viral sin mayor verificación; otros más escépticos indagaron un poco más y se dieron cuenta de que Corpoelec no había publicado ningún cronograma de racionamiento.

La infografía sí fue elaborada por El Carabobeño, pero cuatro años atrás.

Por lo tanto, no estamos en presencia no de una imagen falsa, sino descontextualizada por usuarios que, ya sea por desconocimiento, error o por oscuros intereses, hicieron pasar la imagen como actual ya sea para promocionar un cronograma de racionamiento que no existe en la actualidad o, peor aún, para enlodar el buen nombre del principal medio informativo del centro de Venezuela.

Desde el Observatorio Venezolano de Fake News hacemos un llamado a desconfiar, a no caer en el impulso de compartir contenidos sin un mínimo de verificación a través de herramientas disponibles para todos como Google o la búsqueda avanzada de Twitter, que es sencilla de utilizar. Porque sin querer se podría contribuir a dañar la reputación de una persona o de una empresa o, como en este caso, de un medio de comunicación. Pero más grave que eso, se incurre en la difusión de información falseadas, y en este caso, descontextualizada.