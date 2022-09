Crónica Uno

Por María Paola Puglia

Melisa* caminaba por la feria escolar de La Hoyada y observaba con detenimiento los puestos coloridos, llenos de libretas, lápices, borras y bolsos. Iba con sus dos hijos, a uno de ellos lo llevaba en brazos y el otro, de 8 años de edad, la seguía de cerca fascinado con todos los útiles escolares.

La madre preguntaba precios en cada uno de los puestos, asentía con su cabeza y agradecía a los comerciantes sin decidirse a comprar.

Melissa se encarga sola de la manutención de sus dos hijos y, a pesar de ser una militar activa, su salario no le alcanza para suplir las necesidades que tiene, como la alimentación y servicios básicos.

“Hoy solo vine a preguntar precios de lo que me falta por comprar”, dijo. Y aunque no le exigieron toda la lista de útiles, espera poder comprar lo esencial a mediados de septiembre, pues, solo ha podido adquirir los cuadernos, lápices y algunos libros.

El año escolar 2022-2023 iniciará a principios de octubre y no la segunda semana de septiembre, de acuerdo con la vicepresidenta sectorial para la Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez.

A solo semanas del retorno a las aulas, los padres se acercan a las ferias escolares a comparar precios, sin poder costear la totalidad de los útiles escolares por los bajos salarios. Por esta razón ha comprado la lista de manera fraccionada.

Adolfo Arroyo, vendedor de útiles escolares en uno de los puestos de la avenida Urdaneta, relató que los padres llevan las extensas listas y adquieren los útiles poco a poco.

“A medida de que el presupuesto les da la van comprando. Adquieren una parte ahora, lo más necesario, y dejan lo demás para luego. Hay padres que se acercan cada quincena y van comprando de a dos libretas hasta completar las necesarias”.

Arroyo explicó que el 2022 ha sido un año complejo y que la subida del dólar descontroló los precios. “Todo fue un enredo, bajaron las ventas y subieron los precios”.

En agosto de 2022 el tipo de cambio aumentó a mayor ritmo, tuvo un incremento de 35 % en el mercado oficial y 55 % en el paralelo. Esto afectó de manera directa los sueldos en bolívares.

Foto: Luis Morillo

La oferta es variada

Hay diversas ferias a lo largo de la ciudad, la mayoría en el centro. En la plaza Caracas se encuentra una de las más grandes y a pocas cuadras, en la esquina El Chorro, hay una más pequeña, pero con todo lo necesario.

En el Centro Comercial Expreso Chacaíto, los puestos son amplios y las ofertas variadas. Se pueden encontrar todos los artículos de papelería, así como textos escolares y uniformes.

Los precios varían dependiendo del lugar. El costo de las listas oscila entre los 25 dólares, al comprar lo más básico, como libretas; lápices; sacapuntas; colores; borradores y juego de reglas, y los 100 dólares, si se incluyen los textos escolares.

Infografía: Amadeo Pereiro

“Tengo diferentes combos que van desde 25 dólares hasta los 45 dólares. Pero la lista de preescolar está más o menos en 60 dólares, porque lleva más cosas”, precisó Arroyo a Crónica.Uno.

El vendedor agregó que las ventas han caído por la gran competencia. Por el contrario, en Chacaíto los comerciantes aseguran que ha sido un buen año para las ventas. “Este año ha sido bueno en la zona, se ha podido comerciar bastante, incluso más que el año anterior”.

En la avenida Urdaneta las libretas cuestan un dólar, mientras en Chacaíto tienen un costo de $1,20 las más sencillas.

Foto Luis Morillo

Familiares ayudan a costear los útiles

Eran las 11:30 a. m. del viernes, 2 de septiembre, y pocas personas caminaban por la feria escolar de Chacaíto. Los vendedores estaban sentados, mientras que otros insistían y repetían “estamos a la orden, pregunte sin compromiso”.

Yetzebell Utrera, madre soltera de dos niñas, consultaba precios en los diferentes puestos. Su hija mayor, Valery, tiene 10 años de edad y pasó a quinto grado. Su lista es un poco menos extensa que la de su hermana, Samantha, quien tiene siete años y cursará tercer grado.

Ambas niñas observaban los útiles con ilusión. Las acompañaba su abuela materna, quien también se encargaba de preguntar precios.

Yetzebell le entregó la lista al encargado del lugar y esperó el presupuesto. La madre se trasladó desde Antímano –donde vive – hasta Chacaíto en busca de mejores precios. Además, requiere de un lugar que acepte zelle –un sistema que permite efectuar transacciones electrónicas entre bancos de Estados Unidos– para que pueda pagar con un dinero que recibirá desde el exterior.

La madre trabaja en el área administrativa de una empresa de telecomunicaciones, pero lo que gana no es suficiente para costear lo necesario para el inicio de clases. Por eso debe recurrir a la abuela de Valery, quien vive en Estados Unidos y se ofreció a costear la lista de ambas niñas.

A pesar de esta ayuda, a Yetzebell aún queda el gasto de los uniformes, los zapatos y los bolsos escolares. Las camisas van desde los ocho hasta los 10 dólares; las faldas y los pantalones cuestan entre 10 y 15 dólares, mientras que el mono de educación física oscila entre los 8 y los 12 dólares, según la talla.

En el caso de los bolsos, se consiguen combos por 20 dólares que incluyen el morral, una cartuchera y una lonchera con el mismo diseño. Aproximadamente serán 60 dólares, sin incluir el suéter, cuyo precio va desde los 10 hasta los 15 dólares.

“Estoy esperando por el bono de mi trabajo. Espero que sean 100 dólares por niña, pero aún no sabemos cuando lo pagarán”. A pocas semanas del inicio de clases las hijas de Yetzebell aún no tiene todo lo necesario.

El encargado de ventas le dio un estimado del precio total de la lista, que no incluye los textos escolares. La familia lo pensó, compararon precios y finalmente tomaron la decisión de adquirir los útiles en ese puesto de la feria, una empresa familiar que lleva años dedicada a la venta de todo lo relacionado con uniformes y útiles escolares.

El total de la compra fue de 83 dólares, solo en papelería. Yetzebell contó que sus hijas estudian en un colegio privado donde la mensualidad es de 17 dólares. No obstante, espera un aumento significativo de la matrícula en el venidero período académico. “Solo en inscripción fueron 80 dólares por ambas niñas”.

Más textos escolares y menos pantallas

Julio Mazparrote, vicepresidente de la Cámara Venezolana de Editores, reveló con Crónica.Uno que se ha recibido pedidos de textos escolares de las librerías y de las proveedurías de los colegios, esto significa que los libros se están vendiendo.

Los textos no se comercializaron durante los últimos dos años, porque los alumnos estudiaron desde casa y se trabajó de manera remota con la modalidad digital.

La pandemia de COVID-19 provocó una crisis sanitaria que en la esfera de la educación dio lugar al cierre masivo de las actividades presenciales y el inicio de las clases virtuales síncronas y asíncronas. En el 2021 se reabrieron las instituciones educativas. Sin embargo, se vivió un año escolar atípico con ciertas restricciones por el riesgo al contagio latente.

A raíz de la digitalización, los alumnos dejaron a un lado el papel para pasar a las pantallas. “Hay que despegar a los niños de las pantallas y los textos escolares son la forma ideal de hacerlo”, afirmó Mazparrote.

Mazparrote detalló que, por lo general, los colegios piden de tres a ocho libros por alumno y de dos a cuatro son de carácter obligatorio. “Los libros tienen una gama diferente de precios, según el número de páginas, si es a color o no. Los textos van desde los ocho hasta los 25 dólares”.

Manifestó que es importante darle prioridad a los textos escolares y asegurarse de que los mismos no sean pirateados. “Se está pidiendo que vayan a las librerías formales a comprarlos, probablemente le salgan al mismo precio”.

Mazparrote expresó que se debe tener en cuenta que las editoriales proveen a los colegios privados, en los que estudia 20 % de los alumnos del país. En el caso de las instituciones públicas es el Ministerio de Educación el que suministra los textos.

Se piden precios más accesibles

Yuby Martínez, caminaba por la Plaza Caracas junto con sus dos nietos y le pareció que los costos este año son muy elevados. “Son una locura”.

Compró en la feria cuatro cuadernos, cada uno en un dólar. A su lista sumó una borra, que le costó un dólar y un lápiz para uno de sus vecinos, un niño que vive solo con su abuela, quien lo mantiene con la pensión que recibe.

“El niño no tiene lo necesario para comenzar las clases y yo quiero contribuir, así sea poquito”.

Yuby recordó con añoranza los tiempos en los que había ferias subsidiadas por el Gobierno, que ayudaban a que las personas de escasos recursos costearan los útiles escolares y uniformes.

Yo no quiero que me regalen nada, no quiero esperar a que me den. Yo lo que quiero es que con lo que gano me dé para comprar lo necesario”.

