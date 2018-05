“A cinco mil bolívares el pasaje, si es viejo, mala suerte”. “Aquí paga pasaje todo aquel, si no se queda”.

Estas son partes de las arengas que groseramente a diario gritan la mayoría de los colectores de las camioneticas en Valencia, con lo que se evidencia que las personas de la tercera edad son quienes sufren más por la deficiencia de unidades del transporte público en la ciudad, por lo que pasan horas en las paradas intentando llegar a su destino.

La Constitución prohíbe la discriminación, pero es justamente discriminados como se sienten los ancianos para la utilización del transporte público.

El presidente del Instituto Autónomo de Tránsito y Transporte de la alcaldía, Gilberto Ceballos, aseguró que es ilegal la tarifa de cinco mil bolívares por el pasaje que impusieron los camioneteros, sin embargo no hace nada para impedir que sigan cobrando este monto.

De acuerdo a la Ley de Seguridad Social las personas de la tercera edad no deben pagar por el pasaje, sin embargo para que los lleven, han optado por pagar la mitad de la tarifa, lo cual parece insuficiente para los transportistas.

Debido a su condición física, los ancianos no pueden montarse rápido en las unidades. Esto es aprovechado por los más jóvenes para apartarlos y subirse primero. A eso se suma el hecho de que buena parte de los colectores hacen todo lo posible para que no se suban, de manera de no tener que llevarlos por menos dinero. No hay respeto en lo absoluto para las personas de la tercera edad.

Juan Aciclo Monasterios se quedó triste en una de las paradas de la avenida Bolívar, luego de que el colector de una unidad le impidiera subirse porque solo llevaba dos mil 500 bolívares en la mano.

Comentó que afortunadamente no todos tienen esa misma actitud y seguiría esperando a que alguien le aceptara el dinero.

Los camiones no representan ninguna alternativa para poder trasladarse, porque la mayoría no puede subirse en ellos por la altura. El que con ayuda lo logra, después no haya como bajarse. Además representa un gran riesgo viajar en este tipo de vehículos.

Además de los ancianos, los colectores también rechazan a los estudiantes. Estos dos sectores conforman el grupo de marginados del sistema de transporte en la ciudad, sin que ninguna autoridad haga algo para evitarlo.