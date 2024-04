Por Lucía Fernanda Ramírez @luciferamirezg / Crónica Uno

Caracas. Leyes, manuales de orientación pedagógica para educadores, guías para estudiantes, así como campañas por parte del Ministerio de Educación en alianza del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) han buscado la forma de incluir la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) en Venezuela. Pero, ¿se cumple?

Mercedes Muñoz, presidenta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), la cual tiene 40 años de labor en el país afirmó que, pese a existir leyes que buscan su implementación, hacen falta políticas públicas para hacerlas cumplir. Una de ellas, es enseñar la EIS desde las primeras etapas del sistema educativo.

A su juicio, la información a la sociedad en estos temas es clave para la prevención y educación de la comunidad en cuanto a temas asociados a la EIS.

En este sentido, recordó que en 2023, el Ministerio Público registró 7.165 casos por el delito de abuso sexual infantil.

“Se calcula que por cada persona que denuncia, hay 10 que no lo hacen, por lo que acá debemos hacer una aproximación de 70.000 casos de abuso al año”, enfatizó la docente.

— ¿Realmente existe la EIS en Venezuela?

— Estas cosas en las leyes no están nombradas de una manera específica, pero en Venezuela se tienen artículos, como el 50 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) que consagra el derecho de estar informado, es decir, a la educación sexual integral, que es la educación orientada a la prevención. La educación sexual moralista aspira a que la manera de evitar embarazos adolescentes sea no informarlos sobre sexualidad, relaciones sexuales y anticoncepción, por lo que, aunque ahí no esté escrito, está descrito.

También en artículos como el 76 de la Constitución, en el que todas las ciudadanas tiene derecho a tener servicios de planificación familiar y derecho de decidir el número de hijos y espaciamiento entre ellos. Para eso el Estado debe garantizar servicios de atención e información adecuada. También en la norma oficial de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud hay una descripción amplia y completa sobre esos temas. O sea que sí está en el marco legal.

— Está en las leyes pero ¿se aplica?

—No. Como muchas cosas en nuestro país, están en las leyes, pero la brecha entre la ley y lo que ocurre en la realidad es enorme. Es distinto si vas a hablar de defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Lo que debemos hacer es que las leyes se cumplan. Es muy importante hablar de estos temas para evitar la desinformación, que entre otras cosas, es un tema de ciudadanos. También se deben llevar los contenidos curriculares a todos los niveles, así como las sugerencias, propuestas y modelos de otros países como Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia, tienen los mejores índices de salud sexual y reproductiva del mundo.

— ¿Se está cumpliendo el impartir la Educación Integral de la Sexualidad en los centros educativos?

—No. Existen diversos proyectos pilotos llevados a cabo por organizaciones como Avesa, Plafam, y el mismo Estado en alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Sin embargo, hacen falta políticas públicas que deben cumplirse. Esos manuales de orientaciones pedagógicas para enseñar Educación Integral de la Sexualidad existen desde hace muchos años, pero todavía no se enseña obligatoriamente en todas las etapas del sistema educativo.

