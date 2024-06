El presidente del Congreso de Perú, Alejandro Soto, luchará «con todas sus fuerzas y hasta las últimas consecuencias» después de que gremios periodísticos le pidieran este viernes retirar la denuncia que interpuso a un reportero que reveló la relación familiar que éste mantiene con la hermana de una de sus trabajadoras.

«Respeto la libertad de prensa, pero no permitiré que nadie ponga en peligro los derechos de mi familia. No cederé ante ninguna presión mediática, chantaje o reglaje que amenace la integridad de mi hijo. Lucharé con todas mis fuerzas y hasta las últimas consecuencias», afirmó Soto en la red social X.

El titular del Parlamento denunció al periodista José Miguel Hidalgo, reportero del programa Cuarto Poder, del canal América Televisión, por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de reglaje (seguimiento ilegal), después de un reportaje emitido el último domingo en el que se demuestra la relación familiar que mantiene con la hermana de una de sus trabajadoras.

Cuando estos hechos se hicieron públicos por la prensa, el presidente del Congreso dijo que no incurría en nepotismo porque no era esposo de la madre de su hijo y, por tanto, la contratada no era su cuñada.

Presidente del Congreso peruano

Soto ha alegado que, para el reportaje, el periodista y su equipo le hicieron seguimiento, exponiendo a su hijo menor de edad y a la madre de éste, así como revelar datos personales y su dirección de domicilio.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) alertó horas antes de que esta denuncia es un acto de amedrentamiento al atribuirle al periodista un delito de supuesto seguimiento indebido, «a través de una pretendida instrumentalización de la justicia penal imputando un delito manifiestamente inaplicable».

«El delito de reglaje o marcaje sanciona conductas de obtención de información exclusivamente para la comisión de delitos como homicidio, asesinato, secuestro, trata de personas, violación sexual o extorsión», explicó el gremio.

El IPYS demandó que la denuncia sea rechazada por el Ministerio Público por tratarse de «un intento más» del Congreso de una «criminalización» del ejercicio válido de la libertad de expresión.

También rechazó esta denuncia la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) al afirmar que «este hecho reviste una gravedad mayor» al ser un caso «que puede ser considerado abiertamente una instrumentalización del sistema de justicia en el país contra quienes tienen la responsabilidad de informar».

Comunicado de la Prensa Peruana

Y por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana también emitió un comunicado en el que pidió retirar la denuncia interpuesta por Soto a Hidalgo.

«La denuncia de Soto resulta descabellada- pero peligrosa- dado que el delito de reglaje se configura cuando se tiene el objetivo de atentar contra la seguridad de las personas. Queda claro que el reportaje no busca ello, sino transparentar a la ciudadanía que el presidente del Congreso sí mantiene una relación con una mujer a cuya hermana contrató en su despacho y que habría mentido al señalar que tal relación no existía», indicó el gremio.

