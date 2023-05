Persisten las violaciones al estado de derecho y las demostraciones de la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela. Este lunes en horas de la tarde el Tribunal Séptimo en Funciones de Juicio del estado Carabobo acordó una sentencia absolutoria a favor del joven Misael Junior Estrella González, privado de libertad a raíz de las protestas ocurridas en mayo de 2017 en la urbanización La Pradera, en San Joaquín. La libertad, sin embargo, parece no estar cerca de concretarse.

El abogado Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en Carabobo, narró que tras una serie de altibajos en el desarrollo del juicio, este lunes a las 3:40 de la tarde se llegó a la etapa de conclusiones, en la que el juez emitió una sentencia absolutoria.

A las 11:00 de la noche el joven no había sido liberado. La oficina del alguacilazgo alegó que necesitaba una autorización por parte de la presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo.

Tribunal absolvió a preso político

El abogado intentó contrarrestar el ilegal argumento con una acción de amparo para lograr la libertad, pero el recurso no fue recibido bajo el alegato de que a esa hora no habían jueces para recibirlo. «Denuncié ante la Fiscalía de Derechos Humanos en Caracas y aún no ha habido respuesta».

Betancourt citó el artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal, que reza: «La sentencia absolutoria ordenará la libertad del absuelto o absuelta, la cesación de las medidas cautelares, la restitución de los objetos afectados al proceso que no estén sujetos a comiso, las inscripciones necesarias y de ser el caso, fijará las costas. La libertad del absuelto o absuelta se otorgará aun cuando la sentencia absolutoria no esté firme y se cumplirá directamente desde la sala de audiencias, para lo cual el tribunal cursará orden escrita».

A pesar de la absolución, Misael no ha sido liberado. Su mamá esperaba a las afueras del Palacio de Justicia de Carabobo, pero no habían señales de que lo fueran a liberar. «Evidentemente porque es un tema político».

Privación arbitraria de la libertad

El abogado advirtió que es ilegal anular o revocar la decisión tomada por un tribunal. «Lo que vemos es que no hay independencia del Poder Judicial, que hay una violación del debido proceso, del estado de derecho y del acceso a la justicia».

En atención a lo anterior, el defensor aseguró que Misael Estrella es objeto de una privación arbitraria de la libertad.

Pasadas las 11:00 de la noche el joven fue devuelto al comando de la Policía de Güigüe, donde ha estado recluído desde que el juez séptimo de control le dictara privativa de libertad. El 10 de mayo de 2017 se ordenó la detención, por el presunto delito de homicidio en perjuicio de Gerardo José Barrera Alonso, ocurrido durante las protestas del 4 de mayo de ese año en La Pradera. Este lunes 22 de mayo Misael fue absuelto de todos los cargos.