Esta noche, el Gobierno del Reino Unido ordenó el despliegue del buque de guerra RFA Argus en el Caribe, para apoyar a los Territorios de Ultramar ante la propagación del coronavirus.

La movilización del buque había sido programada para la temporada de huracanes. Y según la información revelada, el barco de apoyo salió, este jueves, de Devonport para cruzar el Atlántico, hacia al sur del Caribe, se lee en el portal El político.com.

En tanto, los marineros de la Royal Navy y los Royal Marines están prestos para ayudar al Reino Unido en sus esfuerzos por derrotar la pandemia en casa.

Personal auxiliar de la Royal Fleet y de la Royal Navy abordan el RFA Argus. También, marineros y aviadores del Escuadrón Aéreo Naval 815 y el Escuadrón Aéreo Naval 845.

“Entendemos que hay personas necesitadas en los Territorios de Ultramar del Reino Unido que requieren nuestro apoyo, explicó el comandante en jefe de Argus, capitán Terence Barke.

Luego, un equipo médico podrá unirse a Argus en el Caribe para apoyar los esfuerzos del gobierno del Reino Unido en materia de salud.

El ministro de Estado de Defensa del Reino Unido, Jeremy Quinn, indicó que para el registro, el Marine Nationale, la Armada de los EE. UU. y la Armada Española han enviado buques en misiones de apoyo de Covid-19.

British and French now sending warships to Caribbean. Officially for COVID assistance but comes day after US beefs up counternarcotics work in region following Maduro indictments https://t.co/RNujubfkTO

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) April 2, 2020