Reportado descarrilamiento de tren en línea 2 del Metro de Caracas

La tarde de este miércoles, usuarios de Twitter informaron sobre un tren del Metro de Caracas que se descarriló por la vía entre las estaciones Caricuao y Zoológico, información posteriormente confirmada por la organización que agrupa a los jubilados del sistema subterráneo, MetroComunidad, la cual publicó en la misma red social un video del hecho.

“El descarrilamiento ocurrió por la vía 1, sentido Zoológico (ZOO)”, indicó el órgano gremial. Señala, por su parte, la web de Noticiero Digital que tras el siniestro los usuarios debieron caminar por la vía para llegar a sus destinos. Hasta ahora se presume que no hubo heridos.

Autoridades oficiales hasta ahora no se han pronunciado al respecto. No obstante, la cuenta Twitter del Metro caraqueño informó que habilitaron unidades de Metrobús para trasladar a las personas en esta zona.

“Se presenta tren sin tracción en Caricuao, personal de correctivo en el sitio. Todos los trenes que parten de Zona Rental tienen como destino Las Adjuntas. Se activan 15 unidades de Metrobús que parten desde Antímano con paradas en Caricuao y Zoológico”, publicó.

#ATENCIÓN 🔴Activada ruta de contingencia de #MetroBus desde #Antímano con paradas en #Caricuao y #Zoológico que no prestan servicio comercial. Personal de correctivo y de vía férrea se encuentra en las proximidades de #Caricuao interviniendo el área para restituir el servicio. pic.twitter.com/tAzJ50rCeB — Metro de Caracas (@metro_caracas) January 13, 2022

Fractura en los rieles

Previamente, MetroComunidad indicó como razón del descarrilamiento “la fractura de una zapata colectora”, luego debió corregir la información. Señaló que la zapata se fracturó por consecuencia del descarrilamiento. Lo cierto es que las malas condiciones de la vía férrea, señala, ocasionaron el incidente de la jornada.

Desde @metrocomunidad queremos aclarar que el descarrilamiento de un vagón del MR 33, entre CRC-Y por la vía 1, NO se produjo por la fractura de la base de una de sus zapatas colectoras.

Dicha zapata se fractura por el…⏬#12Ene @metroinforme @traffiCARACAS #MetroDeCaracas https://t.co/b6oiutVNon pic.twitter.com/iELU5sefPe — MetroComunidad (@metrocomunidad) January 13, 2022

El pasado 20 de diciembre, Jesús Hernández, dirigente sindical del Metro de Caracas, advirtió este lunes que el servicio subterráneo se encuentra en una etapa grave tras 15 años de un proceso de degradación que si no se atiende, podría llevar a una tragedia en los rieles.

“El Metro de Caracas entra en una etapa grave, es mucho riesgo, tanto para los usuarios como para los trabajadores. Esto ha sido un proceso de degradación del sistema. Esto tiene más de 15 años”, alertó en Punto de Corte.

“El sistema Metro ya no da más”, reconoce el trabajador, quien explica que en el pasado se contaba con 48 trenes pero actualmente no hay más de 12 operativos. “Los problemas del sistema están generando un caldo de cultivo para algo que nosotros no quisiéramos”, apuntó, por lo que llamó a las autoridades a abocarse de inmediato en el problema.

Con información de Noticiero Digital.