Reinventarse permanentemente y priorizar las necesidades del cliente son sus fortalezas. La casa de cambio Angulo López C.A. y Tealca trabajan bajo estos principios, segun su presidente fundador Carlos Angulo Miret, quien expuso sus ideas durante la Expo Fedecamaras 2023.

Angulo recordo que Tealca empezó enviando remesas entre Caracas y Barranquilla. «La gente pedía más y por eso empezamos a abrir oficinas en otras ciudades venezolanas».

Cuando Chávez llegó al poder cambio la Ley de Bancos y debieron dividir la empresa en dos. En agosto de 2002 Tealca comenzó a manejar solo correos y paquetería y la casa de cambio Angulo López se encargó de las remesas.

Pero en febrero 2003 llegó el control de cambio y la casa Angulo López se paró. «Ibamos todos los días a tocar la puerta de Cadivi, fuimos los primeros que logramos penetrar la comisión y trabajamos hasta febrero del 2014, cuando se acabó Cadivi. Nuevamente la casa de cambio cerró.

Fue en 2018, cuando el Banco Central de Venezuela emitió el Convenio Cambiario No. 1, que autorizó a pagar remesas entrantes, enviar remesas al exterior y comprar y vender divisas, que se reactivó. El comienzo fue difícil, pues luego llegó la pandemia, pero en 2021 comenzaron a trabajar con atención al público. Hoy cuentan con dos oficinas en Caracas, una en Valencia, en Maracay y pronto abrirán la de Maracaibo.

Angulo recordó que cuando se implementó el control de cambio mucha gente comenzó a trabajar informalmente, lo que se incrementó cuando Cadivi cesó sus operaciones, porque no había mas nada y la gente empezó a buscar opciones. «Lamentablemente al no haber regulaciones hubo muchas estafas, gente que entregó plata y no recibió sus remesas».

Hoy se dice que hay 7.2 millones de venezolanos en el exterior y una necesidad de remesas muy grande que hay que llenar, reconoció el directivo. Cuando Chavez llegó al poder habían 24 casas de cambio en el país, hoy quedan cuatro que deben llenar ese vacío. Algunas han ido entregando sus licencias porque no lograron abrir cuentas en el exterior, indispensables para operar, lo que les impidó reactivarse.

La competencia, sin embargo, se mantiene. Angulo Miret contó que ahora los bancos quieren entrar en el negocio de las remesas y compartirán espacios, pues las casas de cambio tienen límites para operar: Mil dólares por personas por día, cuatro mil en el mes y ocho mil 500 en el año, cifras que el directivo considera razonables. Cree que habrá mercado para todos porque hoy están entrando mas remesas de las que salen, aunque hay una cantidad interesante de personas que manda dinero para afuera.

La luz al final del túnel

Yo aprendí a ver la luz al final del tunel, sentencia Angulo Miret. Es algo que se aprende poco a poco, porque todo ser humano quiere superarse y la gente va a hacer lo que tiene que hacer para mejorar su condición económica y social. «Uno aprende que los gobernantes tienen la fuerza pero no pueden hacerlo todo, así que vamos ocupando los espacios que ellos no pueden ocupar. En nuestro caso trabajamos con las leyes que ellos han hecho, como el Convenio Cambiario No. 1, y somos supervisados por la Superintendncia de Bancos. Fácil no ha sido, el camino ha sido largo».

La expectativa favorable es seguir reinventándose, analizando cómo se puede prestar un mejor servicio, bajar costos, llegar a mas gente, en el entendido de que no hay negocio sin clientes, cuyas necesidades hay que satisfacer.

Angulo reconoce que existe una situacion difíicil por muchas circunstancias, entre ellas muchos impuestos. Pero la resiliencia del venezolano, que siempre busca reinventarse y ver posibilidades donde otros no las ven, es la apuesta. Propone «pensar fuera de la caja», aprender a hacer las cosas de manera distinta a como se está acostumbrado.

Hoy quiere ofrecer un servicio confiable, seguro y en las mejores condiciones, por eso no cobra comisión a las personas que reciben el dinero, un principio que también aplica en Tealca, donde no hay un segundo para para quienes reciben las encomiendas. En Carabobo, la casa de cambio Angulo López funciona en Paseo Las Industrias.

Fletamos: El futuro del transporte de carga

El director de tecnología de Fletamos, Agustin Gastel, explicó cómo funciona la aplicación que, a su juicio, es el futuro del transporte de carga.

Con un método similar al de Uber o Yummy, Fletamos es una plataforma de intercambio entre usuarios. Que conecta generadores con transportistas, a través de un sistema optimizado y seguro.

Detalló que el proceso se basa en que las empresas o el empleador, publiquen que necesitan un transportista de ciertas características, ellos se postulan y seleccionan al que mejor se adapte a las necesidades. «La idea es que dentro de la aplicación, postules un flete. Según las especificaciones le llega al transportista que coincida».

Informó que el lanzamiento oficial para el público está previsto para el mes de junio.

Ambos directivos expusieron sus experiencias e ideas en el marco de la Expo Fedecámaras 2023, evento que reunió a 170 expositores del 25 al 27 de este mes.