El jefe de la bancada oficialista de la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez afirmó que el conflicto político en democracia es natural y seguirá existiendo, luego del choque entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional (AN).

Durante la sesión del miércoles, los diputados opositores aprobaron la activación del proceso de remoción de los magistrados del TSJ. Sobre esto, el diputado expresó que es “difícil analizar lo que pasó; no se puede entender la locura que se planteó”.

Aseguró que acudió al Parlamento, leyó un artículo de la Constitución -aunque no precisó cuál- así como un procedimiento de la ley y –a la oposición- “simplemente no les importa que estén violando descaradamente y clara la Constitución cuando ella fija que “sin el procedimiento establecido en la ley sin la caracterización del poder ciudadano, no se puede destituir a un magistrado o una magistrada”.

Agregó que es contradictorio el asunto porque el 14 de julio de 2016, el Poder Legislativo realizó un procedimiento similar al actual y “supuestamente destituyó a los magistrados, “es decir, ellos van a volver a destituir a los magistrados que según ellos ya habían destituidos”. A su juicio esa decisión la “tomaron poderes fácticos, presiones internacionales de que llegó el momento de apretar en Venezuela”.

Este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro dijo que la Asamblea Nacional continúa en desacato y por tanto, no puede destituir a los magistrados del Poder Supremo.

Unión Radio