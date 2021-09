Los Cardenales de San Luis extienden racha de victorias a 13, apoyados en el venezolano José Rondón, que salió como emergente para disparar cuadrangular.

Rondón consiguió su segundo jonrón de la temporada tras atacar una recta de 90.6 millas por hora y ampliar la ventaja en la pizarra.

El criollo salió a batear en la quinta entrada por el lanzador J.A. Happ y se consiguió con un corredor en circulación.

El venezolano salió del compromiso y terminó la jornada con ese único turno al bate.

Por su parte, los Cachorros de Chicago intentaron reaccionar en la sexta entrada con un rally de 5 carreras, pero los pájaros rojos tenían ventaja de 8.

De esta manera, consiguen ampliar su racha, que inició el pasado 11 de septiembre, en el primero de una doble jornada en el Wrigley Field.

Off the bench and into the seats! pic.twitter.com/CARIr4pFFr

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 24, 2021