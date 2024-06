Salomón Rondón, delantero de la selección de Venezuela, dio un cierre a las polémicas generadas por unas declaraciones suyas sobre su paso por River Plate y aseguró que expresó lo que sintió y lo que le pasó.

«Ya está, yo no tengo más nada que agregar ni aclarar, ni mejorar en lo que dije», dijo Rondón en la zona mixta del Levi’s Stadium de Santa Clara a la pregunta de la Agencia EFE tras el triunfo por 2-1 de Venezuela.

«Fue lo que sentí, fue lo que me pasó y conté cómo viví la cosa. Podías sacar diez cosas más de las que pasaron, pero bueno, ya está», prosiguió el delantero de la Vinotinto, quien se quedó más de diez minutos atendiendo al gran número de medios presentes en el estadio californiano.

Rondón aseguró, en unas declaraciones recogidas por medios argentinos como TyC Sports y Olé citando el «podcast Vinotinto», que River fue «un equipo más» en su carrera y negó que le haya ido mal en su etapa en Argentina a nivel de rendimiento.

«River para mí fue un equipo más en mi carrera. Sinceramente, un gran equipo, es lo que mucha gente conoce, pero River fue un equipo más. Ya está. Muchos dirán ‘no te fue bien’, si no me fue bien que jugué 39 partidos, no sé cuántos minutos e hice 10 goles», afirmó el venezolano según las fuentes citadas.

«Yo llegué el 28 de diciembre a México y el 8 de enero ya tenía mi DNI. En cambio, cuando fui a Argentina llegué el 28 de enero y el DNI me lo dieron el 7 de agosto. Con esto te dije todo», añadió.

Y subrayó que quiere cerrar el tema al decir «¡Ya está!, yo corto esa telenovela».

Rondón sobre el próximo partido en la Copa América

Enfocado en la Copa América, Rondón expresó su satisfacción por el carácter demostrado por su equipo en la victoria contra Ecuador.

«Yo rescato el carácter que tuvo el equipo para sacar este resultado, son tres puntos de oro», dijo.

«Tenemos tres puntos, ahora hay que enfocarse en lo que viene. Tenemos cuatro días para corregir detalles. Pero no confundirse, porque esto no te da margen», añadió.

Y manifestó su aprecio por México, próximo rival de Venezuela.

«Yo le tengo mucho respeto a México. Le estoy agradecido siempre por el recibimiento que tuve, pero este es un partido de selecciones. Tenemos que darlo todo porque va a estar complicado. La alegría y la euforia para el fanático, nosotros tenemos que estar concentrados», dijo.

